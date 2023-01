A jó felkészülés minden sportágban, minden sportolónak kulcsfontosságú, különösen igaz ez sérülésből visszatérők számára. Tudja ezt jól Myke Ramos, a Nyíregyháza Spartacus labdarúgója is, akinek az elmúlt három idény szinte teljesen kiesett a pályafutásából.

A Magyarországon jól ismert brazil csatár tavaly nyáron abban a reményben igazolt a Szparihoz, hogy újra felépítheti magát. A vármegye egyes gárdában már pályára léphetett szeptemberben, az NB II.-es első csapatnál októberig kellett várni a bemutatkozására. A 30 éves játékos a második meccsén csereként kapott lehetőséget, mégis idő előtt fejezte be a találkozót, mert egy sprint közben beszakadt a combja, így újabb kihagyásra kényszerült. Szerencsére ez utóbbi sérülés nem volt súlyos, még ősszel visszatérhetett a pályára.

– Nyáron még rehaboztam Darabos Balázs erőnléti edző irányításával, utána csatlakoztam be a csapatmunkába – emlékezett vissza Myke Ramos. – Nehéz volt elfogadni, hogy a visszatérésem után újra megsérültem, de szerencsére csak részleges szakadás volt, megnyugodtam, hogy néhány héttel később újra pályára léphettem. Nagyon hosszú folyamat volt a felépülésem, emiatt néha eszembe jut a sérülés, amikor fáj valami, de szerencsére nem agyalok rajta sokat. Ki is kell zárni a rossz gondolatokat. Nagyon jó felkészülésre van szükségem és minél több percet kell meccsszituációban pályán töltenem, hogy teljesen magam mögött tudhassam az elmúlt időszakot.

Javában tart a nyíregyháziak felkészülése, amit immáron új vezetőedző, Visinka Ede irányít.

– Folyamatosan halad a felkészülésünk, jó munkát végzünk az új edzőnkkel – vélekedett a futballista. – Másfél héten és három meccsen vagyunk túl. Nagyon fontos, hogy nincs új sérültünk, ezért is jól állunk a munkával. Én is szeretnék egészséges maradni, jó felkészülés után annyit játszani, amennyit csak lehet, gólokkal és gólpasszokkal segíteni az együttest, de az egyéni céloknál sokkal fontosabb, hogy a csapat céljai teljesüljenek.

Myke is pályára lépett szerda este az NB III. tavaszi folytatására hangoló Sényő-Carnifex FC elleni felkészülési mérkőzésen. A nyíregyházi stadion műfüves pályáján csaptak össze a felek, ami azért is volt különleges, mert a háttérben már félkész állapotban tündöklik az új létesítmény – ez motivációt adhatott a Szpari labdarúgóinak, akik ki is tettek magukért, lényegében az első félidőben eldöntötték a találkozót, végül 6–0-ra győztek.