A Hübner Nyíregyháza BS harmincpontos vereség után a bajnokság legrutinosabb gárdáját, a Kecskemétet látta vendégül szerda este.

A több, 33 év feletti kosárlabdázóval érkező KTE ellen az lehet az egyik fegyver, hogy minél több gyors indítást hajtson végre a fiatalabb csapat, kihasználja, amíg nem rendeződik a védelem. Ennek megfelelően kivédekezett akció után Darius Perry végig is ment a gyűrűig, megszerezve ezzel az első hazai kosarat. Nem sokkal később Rytis Pipiras talált be távolról – lassan hagyománnyá válik, hogy a litván első dobásából triplát szerez. A Blue Sharks az első pillanattól kezdve nagyon kapart védekezésben, vadászta a passzsávokat, a palánk alatt azonban nem volt egyszerű feladata a mieinknek, Jordan Williams nagyon gyorsan be is gyűjtött két faultot. Érkezett helyette Erik Copes, aki rendet tett a festékben, óriási blokk mellett sorra gyűjtötte be a lepattanókat (az első negyedben már kilencnél tartott).