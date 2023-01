Nem volt könnyű feladata a Hübner Nyíregyháza BS-nek, hiszen a tabella második helyén álló Szolnoki Olajbányász vendégeként folytatta a bajnokságot. A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első percekben kialakult ötpontos előnyüket sokáig tartották. A Cápák első kosarát a múlt hetihez hasonlóan Rytis Pipiras szerezte távolról. Védekezésben is voltak biztató momentumai a vendégcsapatnak, ezúttal inkább a támadásokkal szenvedtek a nyíregyháziak: kimaradtak ziccereket, a fújásokat sem kapák meg a palánk alatt, de az is látszott, miért az Olajé az egyik, ha nem a legjobb védekezés a ligában.

A Blue Sharks a negyed végén könnyű kosarakat engedett ellenfelének, amely ezzel ellépett tíz ponttal, majd a második játékrészben a jó formában tüzelő Dayon Griffin hármasaival még tovább nőtt a különbség (34–16). Darius Perry elkapta a fonalat, ám ahogy visszajött csapata 12 pontra, újabb szolnoki triplák landoltak a gyűrűnkben.

Darko Radulovic együttes tizenhat pontos hátrányban vágott neki a második félidőnek. Végre volt élet a csapatban, többször is jól védekeztek a mieink, labdákat szereztek, összeszedték a lepattanókat. Perry ziccere és Pipiras hármasa öt nullás kezdést eredményezett, később Jordan Williams közelijével zárkózott tovább a Hübner BS, de mindenen túltett – a nagyon hasznosan játszó – DeMarco Dickerson faulttal együtt szerzett akrobatikus kosara. A harmadik negyed derekán Pipirast lerohanás közben kilökték a pályáról, Jabril Durham el is ismerte a faultot, csakhogy a síp néma maradt. Fél perccel később triplával büntetett a litván (59–53). A negyed utolsó másodperceiben nagyon fájó hármast kaptak a Cápák, de így is volt remény az utolsó tíz percre.

A sereghajtó semmiképpen sem akarta elengedni ezt a meccset, a vendégek kapartak védekezésben, a támadásokat pedig igyekeztek minél lendületesebben befejezni. Perry hatalmas blokk után önfeláldozóan mentette volna meg a labdát, a reklámfal mögül kellett visszamásznia, később egy elszenvedett fault után hergelte magát, hogy ne vesszen el a lendület. Be is jött, egy triplával öt pontra hozta a csapatát (69–64). Négy perccel a vége előtt megint Szubotics vágott be egy hármast, majd több támadást elrontottak a nyíregyháziak, amit büntetett a Szolnok és két minutummal a vége előtt lényegében eldöntötte a meccset. A bravúr nem jött össze, de végre úgy játszott a Blue Sharks, amire lehet építeni a későbbiekben.

Kosárlabda: NB I/A, 16. forduló

Szolnoki Olajbányász–Hübner Nyíregyháza BS 83–70 (25–14, 23–18, 16–23, 19–15)

Szolnok, v.: Cziffra, Tóth, Kovács.

Szolnok: Durham 13/6, Gilszki, Barnes 15/3, Szubotics 9/6, Williamson 13/3. Csere: Révész 3/3, Arabo 3, Griffin 19/9, Pongó 8/6. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Nyíregyháza: Perry 20/9, Kass 2, Pipiras 15/9, Williams 8, Copes 10. Csere: Kiss 2, Szobi, Bonifert, Dickerson 13. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 5–0, 6. p.: 11–10, 9. p.: 22–12, 13. p.: 34–16, 17. p.: 39–27, 20. p.: 48–32, 25. p.: 53–46, 29. p.: 59–53, 30. p.: 64–55, 32. p.: 67–57, 35. p.: 69–64 37. p.: 77–66.