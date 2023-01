A napokban beszámoltunk NB II.-es férfi csapataink felkészüléséről, ezúttal az osztály női gárdáinak háza táján néztünk körül. A három vármegyebeli alakulatunk közül a Mátészalka várja a legkedvezőbb pozícióból a folytatást, Nagy Márkus Peónia lányai a harmadik helyen teleltek.

– Január 2-án egyéni munkával kezdtük meg felkészülésünket. A következő héttől beindultak a közös foglalkozások, hetente két edzésen vesznek részt a lányok, egyik alkalommal Mátészalkán, a másikon Debrecenben. Új igazolás nincs, Tóth Abigél ifista játékosunk, aki felnőtt kerettag, iskolai elfoglaltság miatt abbahagyta a kézilabdát, sok sikert kívánunk neki. A bajnoki rajtig heti két felkészüli mérkőzést tervezünk. Ami már biztos, hogy megmérkőzünk a Hajdúböszörménnyel és az Újfehértó KSZSE-vel, a többi mérkőzésünket még szervezzük. Szeretnénk a dobogón végezni, ezért mindent megteszünk, reméljük sérülésmentes szezonunk lesz – tájékoztatta lapunkat Nagy Márkus Peónia.

A hektikus őszt maga mögött tudó Vitka SE a hatodik helyen zárta a pontvadászat felét. Az időközben edzőt váltó alakulat az ennél jobb helyezés reményében állt munkában a hónap elején.

– Január 9-én kezdtük meg felkészülésünket a folytatásra, a hétvégét Hajdúnánáson töltöttük bentlakásos edzőtáborban, amelyen hat edzésen vettek a részt a lányok. Tréningek mellett természetesen edzőmérkőzések is szerepelnek a programunkban, amelyek lekötése, egyeztetése folyamatban van – mondta Kerezsi Béla, a Vitka SE edzője.

Ami a játékosmozgást illeti, Orosházáról visszatér Repák Dóra. A csapat kapusposzton is erősítésre szorul, hiszen Szabó Viktória és Tusz Viktória is anyai örömök elé néz, tudtuk meg Dévényi János alelnöktől.

Az Újfehértó KSZSE ugyan győzelemmel zárta az őszt, mégis az utolsó előtti helyről vághat neki a tavasznak.

– Mindenképpen szeretnénk bennmaradni és feljebb lépni a tabellán, ezért a lányok már a téli szünetben is dolgoztak egyéni edzésterv szerint. A közös munkát január 3-án kezdtük, heti négy edzéssel megyünk a hónap végéig, februártól visszaállunk a heti három alkalomra. A tréningek mellett edzőmérkőzések is játszunk – mondta Kelemen Gréta, az Újfehértó KSZSE edzője.

Kelemen Gréta arról is beszélt, hogy több játékos is érkezett próbajátékra, az ő sorsukról januárban nyújtott teljesítményük alapján dönt a szakvezetés.