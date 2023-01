Ha csak a 3:1-es eredményt nézzük, mondhatni, bejött a papírforma a Nyíregyháza–Vasas kupaelődöntő első meccsén. A mérkőzés egészét látva ugyanakkor nyugodtan lehet állítani, hogy nem sok hiányzott az óriási bravúrhoz. A nyíregyháziak megnyerték az első szettet és később is remekül játszottak, további két játszmában volt labdája a játékrész lezárásához és csupán a szerencsén múlott, hogy azt nem a hazaiak ütötték be.

– A végeredmény miatt csalódott vagyok, mert úgy érzem, hogy ezen a meccsen verhető volt a Vasas – értékelt Tomás Varga vezetőedző. – Nagyon jól játszottunk, ­minden elképzelt taktikai elemet bevetettünk, ezekből sok működött is. A második játszma vége nagyon szoros volt, egy kis szerencse is kellett volna. Ha azt hozzuk, talán mi jövünk ki győztesen a mérkőzésből, mindenesetre nagyon büszke vagyok a ­játékosaimra, mert mindent megtesznek edzésen és mérkőzésen is. Korábban is mondtuk, hogy nem foglalkozunk azzal, ki az ellenfél, nem félünk senkitől. Ezt a hozzáállást látni is lehetett. Mindenki beletette, amit tudott, több egyéni jó teljesítmény mellett a csapatteljesítmény volt kiemelkedő.

A párharc visszavágóját február 15-én rendezik Budapesten.

Röplabda: női Magyar Kupa, elődöntő, első mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–Vasas Óbuda 1:3 (23, -24, -18, -26)