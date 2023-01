Az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza utánpótláscsapata, a Nyíregyházi Sportcentrum U17-es együttese hétvégén Cigándon nyert nemzetközi tornát. A viadal gólkirálya Urr Dániel lett, aki a felnőtt NB I.-es keretnek is tagja. Szabó Dávid fiai a bajnokságban is jól szerepelnek, 6-0-2-es mérleggel a tabella hatodik helyén állnak, ám előttük négy együttes is több meccset játszott, a második ELTE-BEAC például három mérkőzéssel többet teljesítve három ponttal áll jobban. Az országos bajnokság góllövőlistáját Urr Dániel vezeti 26 találattal.

Urr Dániel a torna gólkirálya