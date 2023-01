Nem sokat vacakoltak a Nyíregyháza Spartacusnál, a csapat az új év második napján munkához is látott. Az új vezetőedző, Visinka Ede a játékosok előtt is megtartotta „székfoglalóját”, majd első edzését, ám nem ez volt a hétfő legnagyobb durranása, a klub ugyanis bejelentéssel is készült.

Visszatér a Szparihoz a saját nevelésű kapusa, Hrabina Alex. A 27 éves játékos korábban több másodosztályú csapatnál megfordult, legutóbb a DVSC-ben futballozott, 12 NB I.-es meccsen kapott lehetőséget a debreceniek színeiben.

– Régóta ismerjük egymást Fekete Tivadarral, aki amikor megkeresett, örömmel mondtam igent – idézi a Spartacus honlapja Hrabina Alexet. – Sok szép emlék köt Nyíregyházához, itt mutatkoztam be az NB II.-ben, innen lettem korosztályos válogatott, itt nevelkedtem, végig jártam az utánpótlás csapatokat. Azóta rutinosabb lettem, remek képzést kaptam, és az élvonalban is védhettem. Bízom abban, hogy sok szép sikert érünk el a Szparival. Hazatértem!

A piros-kékek új igazolása már a felkészülés kezdetétől a csapattal van.

– A játékosok kaptak egyéni edzéstervet, amit lelkiismeretesen elvégeztek, így rögtön keményen dolgozhatunk – mondta el Visinka Ede vezetőedző. – Paku Roland és Papucsek Barna még nem bevethető, továbbá egy-két játékosnak van kisebb problémája, de ők rendben lesznek. Ezen a héten felváltva lesznek egy, illetve két edzéses napok, fokozatosan növeljük majd a terhelést. Vegyítjük a labdás és a labda nélküli gyakorlatokat, plusz az erőnléti edzéseket. Négy hétbe kell sűrítenünk a munkát, de van már ilyenben tapasztalatunk. A játékosok motiváltan érkeztek, azt látom, hogy várták a közös munkát, miként a szakmai stáb is.

Nem Hrabina Alex érkezése az egyetlen változás a játékoskeretben. Korábban ismert volt, hogy Márkus Attila Mezőkövesden folytatja, immáron hivatalos, hogy Kovács Ádám a Sényőt erősíti a továbbiakban, valamint Artner Dávid sem a Szparival kezdi a felkészülést. A vezetőedző elmondta, hogy a klub tárgyalásban áll futballistákkal, de alapvetően a meglévő játékosállománnyal szeretné elérni a kitűzött célokat. Hangsúlyozta, a Spartacus jelenlegi helyezése nem méltó az együtteshez, szeretnék megmutatni a közvéleménynek, hogy ettől sokkal többre hivatott a klub.

A szakember munkáját többek között új pályaedző, Burányi Tamás is segíti, akivel a Puskás Akadémiánál dolgozott együtt. A visszaszámlálás tehát elkezdődött, az új szakmai stáb által irányított Szparinak tétmeccsen január 29-én, Szombathelyen bizonyíthat először.

A Szpari felkészülési mérkőzései

01.11.: Kazincbarcika–Spartacus

01.14.: Spartacus–FC Kosice (szlovák) (Örökösföldön)

01.18.: Spartacus–Sényő (Örökösföldön)

01.21. vagy 22.: Mezőkövesd–Spartacus