Az első osztályban szereplő Mezőkövesd-Zsóry vendégeként lépett pályára utolsó téli felkészülési mérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus. A mérkőzésen Dino Besirovic 17. percben szerzett góljával az élvonalbeli csapat szerzett vezetést, majd egy sajnálatos mozdulatot követően kényszerből kellett cserélnie Visinka Ede vezetőedzőnek – Csősz Richárd sérült meg, helyére elővigyázatosságból Major Marcell állt be. Kiegyenlített játékot hozott az első negyvenöt perc, voltak lehetőségei a szabolcsi egyletnek is, de vagy pontatlan volt a befejezés, vagy Riccardo Piscitelli védett. A 42. percben aztán büntetőhöz jutott a Szpari, Novák Csanád kapott jó labdát, kilépett, de a hazai kapus elgáncsolta. A büntetőt maga a sértett értékesítette, ezzel döntetlennel zárult a félidő.

A fordulást követően jóval agresszívabbá vált a hazai csapat, amely a 63. percben meg is szerezte a második gólját, Stefan Drazsics talált be. A Spartacus viszont nem adta fel, rövid időn belül válaszolt, a 67. percben Myke Ramos érkezett jól egy szögletre, és a kapuba fejelt. Innentől jött a góleső, Cseri Tamás három perccel később ismét a kövesdieket juttatta előnyhöz, majd a 80. percben Drazsics a második gólját is megszerezte. Nem sokkal később Deutsch Bence a saját kapujába talált, Drazsics pedig mesterhármasig jutott, kialakítva ezzel a 6-2-es végeredményt.

Felkészülési mérkőzés

Mezőkövesd Zsóry FC–Nyíregyháza Spartacus 6–2 (1–1)

Mezőkövesd

Mezőkövesd: Piscitelli – Kállai K., Zahary, Beriasvili, Filip, Karnyicki, Cseri, Besirovic, Molnár, Drazsics, Nagy D. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Nyíregyháza: Fejér (Hrabina 63.) – Farkas B., Szokol (Jánvári 77.), Baki (Gengeliczki 77.), Deutsch, Csősz (Major 23.), Pekár, Pataki (Oláh 63.), Pantovics (Nagy B., 63.), Novák (Ramos, 63.), Adamcsek. Vezetőedző: Visinka Ede.

Gólszerzők: Besirovic (17.), Drazsics (63., 80., 90.), Cseri (70.), Deutsch – öngól, ill. Novák (42.), Ramos (67.).