Az előző év harmadik negyedére fordulva még nem rajtoltak el a csapatbajnokságok, a nyári időszakoknak megfelelően azonban folyamatosan beszámolhattunk sportolóink válogatottban és nemzetközi versenyeken elért eredményeiről.

Női röplabda-válogatottunk Tóth Fruzsinával és Szakmáry Grétával a főszerepben sikerrel vette az Európa-bajnokság selejtezőjét, így nemzeti csapatunk sorozatban ötödször lehet ott a kontinensviadalon. A strandkézilabdázók Európa-bajnokságán remekelt a Kisvárda Master Good SE kapusa, Mátéfi Dalma, aki a csehországi eseményről aranyéremmel és különdíjjal térhetett haza, ugyanis beválogatták a torna All-star csapatába. Más sportágban, de a nemzeti együttesünket erősítette a Nyíregyházi Kosársuli tehetsége, Dobó Lilla is. A fiatal kosaras néhány hét leforgása alatt U18-as Európa-bajnokságon és a hazai rendezésű U17-es világbajnokságon is lehetőséget kapott, a hatodik helyen végzett vb-csapatban ő töltötte a legtöbb időt a pályán.

Barna Bianka Dorottya is két eseményen versenyzett. Az ifjúsági Európa-bajnokságon a 4x100-as leány vegyes váltó tagjaként ezüstérmet szerzett, majd a perui utánpótlás-világbajnokságról ugyanilyen színű medállal térhetett volna haza, ám a mix vegyes váltónkat szabálytalan váltás miatt kizárták. A Nyíregyházi Sportcentrum úszója így is értékes tapasztalatokkal és nagy élményekkel gazdagodott Dél-Amerikában. Az egyesület másik kiváló úszója, Sztankovics Anna a Miskolci Egyetem versenyzőjeként mérette meg magát a nyári Európai Egyetemi Játékokon, ahol 50 mellen harmadik lett, az 50 gyorsot pedig megnyerte.

Sajnos nem ment ilyen jól három atlétánknak a müncheni Európa-bajnokságon. A magasugró Bakosi Péter korán befejezte a versenyt, miként a gyalogló Helebrandt Máté is, akit kizártak. Szikszai Róbert sokáig reménykedhetett, ugyanis a diszkoszvetés első selejtezőjében a negyedik helyen végzett, a másik csoportban azonban kilencen is jobb eredményt értek el, így ő is lemaradt a döntőről.

Kevésbé hagyományos sportágban ért el nagy sikert Teremi Bercel Zétény, aki a frizbisek U17-es Európa-bajnokságán a statisztikák alapján a harmadik legeredményesebb játékos volt. Az ő remeklése is kellett válogatottunk elsőségéhez.

Hagyománynak tekinthető, hogy vármegyénk salakmotorban, kerékpárban és jet-skiben is rangos nemzetközi versenynek ad otthont. A nagyhalászi oválon páros Európa-bajnoki elődöntőt, valamint U19-es Európa-bajnoki finálét rendeztek. Előbbin a lettek voltak a leggyorsabbak (a magyar csapat legjobbja a nagyhalászi klub bajnoka, Fazekas Dennis volt), utóbbin a dán Jesper Knudsen diadalmaskodott.

A kerékpározók ifjúsági világkupaversenye egyéni időfutammal rajtolt Nyíregyházán. A második napon 116,6 kilométeres etapon a vármegyeszékhelyről indulva két nagyobb és három kisebb kör – három gyorsasági részhajrával megfűszerezve – várta a kerekeseket Ibrány térségében. A mezőny az utolsó napon 117,4 kilométert teljesített Vásárosnamény és Nyíregyháza között. Utóbbi szakaszon és összetettben is a lengyel Hubert Grygowski végzett az élen.

A Leveleken rendezett Jet-Ski Magyar Nagydíj felnőtt Európa-bajnokság és junior-világbajnokság volt egyben. A magyar küldöttség eredményesen versenyzett, a 15 éves, nyíregyházi Jászai Csongor például Sgi GP3-ban ezüstérmes lett a felnőttek között.

A csapatsportágakat tekintve legkorábban a Magyar Labdarúgó-szövetség bajnokságai startoltak el. Az NB II.-es Nyíregyháza Spartacus a hazai mérkőzéseit immár Sényőn játszotta, míg futsalban az A’Stúdió Futsal Nyíregyházának és a Nyírbátori SC-nek azért volt különleges az idény eleje, mert újoncként vágott neki az élvonalnak.

A Kisvárda Master Good számára sem szokványosan indult a szezont. A szabolcsiak az utóbbi időben egymás után érik el a klub történetének legnagyobb sikereit. Előbb második helyen végeztek az NB I.-ben, majd nagyon rövid pihenő után, már Török László vezetőedző irányításával meg is kezdték a felkészülést. Meghatározó játékosok távoztak a nyáron, érkeztek a helyükre új emberek, akiknek nagyon gyorsan be kellett illeszkedniük, ugyanis a csapatnak már júliusban jelenése volt az Európa-konferencialigában. A várdaiak történetük első nemzetközi tétmeccsén a jó nevű Kajrat Almati volt az ellenfél. Driton Camajék Kazahsztán keleti határához, majdnem Kínáig utaztak. A közvélemény nem adott sok esélyt az NB I. ezüstérmesének, ám a Kisvárda mindenkire rácáfolt, ugyanis Jasir Asani találatával 1–0-ra győzött idegenben, majd Jasmin Mesanovic góljával ugyanilyen eredményt ért el itthon. Az első nemzetközi tétmeccs és az azon aratott siker után az első nemzetközi párharcgyőzelmet is kipipálhatta az együttes.

A következő körben a Molde ellen még nehezebb feladat várt Artem Odincovékra. A Várda sokáig jól tartotta magát, ám a 63. percben gólt kapott, ami után szétesett és 3–0-ra alulmaradt Norvégiában. Az eredmény azért is volt nagyon bosszantó, mert a hazaiak első gólja többméteres lesről született, Etzaz Hussain az alapvonalon túlról futott vissza a kapu elé…

A Kisvárda aztán mindent megtett, hogy legyen miért izgulni a Várkerti Stadionban. Asani fél órán belül kétszer volt eredményes a visszavágó elején, így élt a remény a hosszabbítás kiharcolására, de még arra is, hogy a hazaiak a rendes játékidőben a maguk javára fordítsák a meccset. Sajnos nem jött az újabb gól, a vendégek pedig kihasználtak egy hibát a második félidőben, ezzel szertefoszlott a várdai csoda lehetősége, de a csapat így is minden dicséretet megérdemelt – három győzelemmel és egy vereséggel fejezte be az első nemzetközi kupaszereplését.

Ötvös Bencéék a bajnokságban is jól indítottak, hatmeccses veretlenségi sorozattal bizonyították, hogy az előző idényben nem szerencsével szereztek érmet.

Meg kell emlékeznünk a Mátészalka Magyar Kupa-meneteléséről is. A szatmáriak előbb tizenegyesekkel jutottak túl az Ibrányon, majd magabiztosabban múlták fölül a Hidasnémetit. A harmadik körben jött a „jutalom”, vagyis az Újpest látogatása. A hazai egyesület nagyon készült a klub történelemkönyvének lapjaira kívánkozó eseményre, a játékosok elszántsága meg is mutatkozott a találkozó elején, hiszen Sárosi Máté korai góljával nagy meglepetésre a Szalka vezetett. A csoda 21 percig tartott, az NB I.-es rivális elsősorban fizikailag volt hatalmas fölényben, amire építve érvényesítette a papírformát és 6–1-re győzött. Ha a bravúr nem is jött össze, volt mire büszkének lenniük a mátészalkaiaknak.

Vármegyénk csapatainak eredményei

Asztalitenisz, NAC Nyíregyháza, női Extraliga: Erdért–NAC Nyíregyháza 6:1, Kecskemét–NAC Nyíregyháza 6:2, Ajka–NAC Nyíregyháza 6:3, NAC Nyíregyháza–Békés 6:1

Futsal, A’Stúdió Futsal Nyíregyháza és Nyírbátori SC, NB I., alapszakasz: Nyíregyháza–Veszprém 1–5, Magyar Futsal Akadémia–Nyíregyháza 2–7, Nyíregyháza–Berettyóújfalu 2–5, Nyíregyháza–Aramis 2–5, Haladás–Nyíregyháza 8–1, Nyíregyháza–Nyírbátor 5–2, Nyírbátor–Rubeola 4–1, Kecskemét–Nyírbátor 7–2, Nyírbátor–Veszprém 1–4, Magyar Futsal Akadémia–Nyírbátor 4–2, Nyírbátor–Berettyóújfalu 4–6

Kézilabda, Kisvárda Master Good SE, női NB I.: Kisvárda–Győr 19–32, Kisvárda–MTK 32–28, Mosonmagyaróvár–Kisvárda 35–27, Kisvárda–Budaörs 24–25

Kosárlabda, Hübner Nyíregyháza BS, férfi NB I./A, alapszakasz: Kecskemét–Nyíregyháza 79–55

Labdarúgás, Kisvárda Master Good, NB I.: Kisvárda–DVSC 2–2, Kisvárda–Mezőkövesd 4–2, Kisvárda–Puskás Akadémia 1–1, ZTE–Kisvárda 1–3, Kisvárda–Fehérvár 3–1, Paks–Kisvárda 1–3, Kisvárda–Honvéd 0–1, Ferencváros–Kisvárda 3–0. Európa-konferencialiga, 2. kör: Kajrat Almati (kazah)–Kisvárda 0–1, Kisvárda–Kajrat Almati (kazah) 1–0. Európa-konferencialiga, 3. kör: Molde (norvég)–Kisvárda 3–0, Kisvárda–Molde (norvég) 2–1. Magyar Kupa, 3. kör: BVSC-Zugló–Kisvárda 0–2

Nyíregyháza Spartacus, NB II.: Győr–Nyíregyháza 1–0, Nyíregyháza–Haladás 0–1, Siófok–Nyíregyháza 1–0, Nyíregyháza–Soroksár 4–2, Tiszakécske–Nyíregyháza 1–0, Nyíregyháza–Ajka 1–1, Pécs–Nyíregyháza 0–0, Nyíregyháza–Kazincbarcika 4–2. Magyar Kupa, 3. kör: Monostorpályi–Nyíregyháza 0–2

Teke, Nyíregyházi TK, NB I.: Nyíregyházi TK–Szank 5:3 (3271:3236), Fővárosi Vízművek–Nyíregyházi TK 2:6 (3147:3154), Nyíregyházi TK–MVM Gáz SE 5:3 (3230: 3208)