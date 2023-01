A nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda ebben a tanévben XXII. alkalommal rendezte meg a Kovács Kálmán labdarúgó emléktornát, amelyen a vidék református iskoláinak kis focistái két korosztályban mérhették össze tudásukat.

A nyírbátori labdarúgó legenda, Kovács Kálmán éppen 100 éves lenne. Mindene volt a labdarúgás: fővárosi csapatokkal, elsősorban a Ferencvárossal ápolt rendkívüli baráti kapcsolatot, mindenki szerette, tisztelte. Kálmán bácsi halála után Kaliba András iskolaigazgató kezdeményezte az emléktornát és minden év decemberében tartották meg a versenyt. Sajnos 2020-ban és 2021-ben a világjárvány miatt erre nem volt lehetőség, de ebben a tanévben ismét sikerült megszervezni a sporteseményt. A környék református iskoláinak U11-es és U13-as korosztályú csapatai érkeztek a tornára. Az emlékezetes, színvonalas mérkőzéseket Kovács Kálmán lányai – Jolika, Évike, Ildikó - is érdeklődve figyelték. A futballon keresztül sikerült református közösséget kovácsolni, a sportszerűségre hangsúlyt fektetve a csapatok is jobban megismerhették egymást. A rendezvénnyel minden esztendőben a lányaival közösen emlékezünk városunk labdarúgójára, ezzel is népszerűsítve a foci szeretetét, a játék élményét, példát mutatva diákjainknak. A legjobbak emlékét az utókor megőrzi, s ápolja – tájékoztatta lapunkat Csonka Gábor szaktanár, szervező.





Eredmények:

U11 korosztály

1. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda - Fehérgyarmat

2. Kálvin János Református Általános Iskola - Mátészalka

3. Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda - Nyírbátor

4. Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium - Nagyecsed

U13 korosztály

1. Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda - Nyírbátor

2. Kálvin János Református Általános Iskola - Mátészalka

3. Jókai Mór Református Általános Iskola - Nyíregyháza

4. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda - Fehérgyarmat