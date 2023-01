A nyíregyházi férfi kézilabda-csapat 15 éven keresztül szerepelt a legmagasabb osztályban (1990-től 2001-ig, majd 2003-tól 2008-ig), majd ezek után is stabil tagja volt a sportág második vonalának: 2014-ben bronz-, 2015-ban ezüstérmet szereztek, majd 2016-ban újra a dobogó harmadik fokára állhattak. Ezt az időszakot egy csendes lejtmenet követte, míg 2021. nyarán a sportág második vonalától is kénytelenek voltak búcsút venni a nyíregyháziak – azóta nincs felnőtt férfi csapata a megyeszékhelynek. Portálunk igyekszik őrizni Nyíregyháza profi férfi kézilabdázásának a lángját. A „Régi nyíregyházi csibészek” címmel induló sorozatunkban bemutatjuk az elmúlt évtizedekben a megyeszékhelyen megforduló, és ilyen-olyan okból mély nyomot hagyó kézilabdázókat, sportvezetőket, és a klub mellett dolgozókat.

Minden egy kétkézre fogott lövéssel kezdődött, Hellinger, Jankovics, Uzejrovics és Berényi mögött szeretett leginkább védeni, Keszthelyi pedig csak nem akart változtatni...

A sportágban alapvetésnek számít a mondás, miszerint: végy egy jó kapust! Ebből kiindulva a Régi nyíregyházi csibészek sorozatot egy korábbi remek kapussal, Boczák Józseffel indítjuk, aki Hajdúnánáson, még szakközépiskolás korában ismerkedett meg a kézilabdával.

– Ez valamikor még 1975 környékén lehetett... Az iskolai csapat az országos ifi kupán harmadik helyezett lett, a hazai meccsükre pedig kivezényeltek bennünket, diákokat. Őket látva kaptam kedvet ahhoz, hogy elmenjek egy edzésükre, ahol, mindenki nagy meglepetésére, az akkori legjobb játékos lövését két kézzel fogtam – emlékezett vissza a kezdetekre Boczák József, akinek első edzője a testnevelőtanára, Juhász József volt.

Hajdúnánásról ezután az NBI./B-s Ózdhoz került, ahol az első osztály légkörébe is beleszagolhatott. Nyíregyházára 1987-ben igazolt át Marton Kornél invitálására, és védett itt egészen 1995-ig.

Legjobban sikerült mérkőzésének az 1990. áprilisában lejátszott Magyar kupa találkozót tartja számon, mikor hazai pályán másodosztályú csapatként legyőzték az NBI.-es veszprémieket: NYVSSC - VÁÉV Bramac 23-21. A Tatabánya ellen pedig egyszer kivédett egy időn túli hétméterest, ami azért is maradt számára emlékezetes, mert a legenda szerint a bányászok akkori edzője csak a buszon tudta meg, hogy nem ment be a hetes, így nem döntetlen lett, hanem kikaptak.

És hogy volt-e olyan játékos, akit nem igazán „érzett” az egykori remek hálóőr, Boczák József a komlói Keszthelyi Zoltánt említette.

– Persze tudtam, hogy a visszahúzott alsó sarok a kedvence, de úgy voltam vele, hogy egyszer majd csak változtat. De nem tette... Akkoriban még VHS kazetták alapján készültünk az ellenfelekből, illetve a korábbi meccsek tapasztalataiból merítettünk. Azért nem akartam mindig kottából védeni, ami vagy bejött, vagy nem – így Boczák „Joe”, aki elmondása szerint leginkább Hellinger, Jankovics, Berényi és Uzejrovics mögött szeretett védeni.

Boczák Józsefnek két fia született, mindketten tovább vitték apjuk örökét: Zsolt már abbahagyta, de Kornél még a mai napig véd Tiszavasváriban.

- Mikor már járni tudtak a fiúk, mindig kint voltak a meccseken, sokszor az edzéseken is. Kézilabdás közegben nőttek fel, de soha nem erőltettem, hogy kézilabdázzanak, azt meg végképp nem, hogy kapusok legyenek. Zsolti például a mezőnyben kezdte. Mondtam is Bartha Dénesnek, az edzőjének, hogy be ne tegye a kapuba, de aztán csak ott találta meg a helyét. Kornél meg látva a bátyját, ő is odaállt a gólvonalra. Meg hát volt otthon két felesleges tökvédőm is…

A nyíregyházi évek után 1995-ben szülővárosába, Tiszavasváriba igazolt a kapus, ott három szezont húzott le, az utolsót az NB I.-ben. Levezetésként még Fehérgyarmaton is a gólvonal elé állt, majd visszatérve a kezdetekhez, Ózdon fejezte be tartalmas pályafutását.

- A végén már nehezen bírtam fizikailag, a derekam nagyon sokat vacakolt. Ma már csak tévében nézek kézilabdát, inkább csak a válogatott meccseit. Öregfiúk találkozókra azért még eljárok, ahol nosztalgiázunk egy kicsit a régiekkel, és mindig arra jutunk, hogy mi voltunk minden idők legjobb csapata. Egykori társaim közül Hellinger Józsi barátommal maradt a legszorosabb kapcsolatom. 2001-ben becsatlakoztam a feleségem által 1995-ben alapított ingatlaniroda tevékenységébe. Szabadidőmben sokat horgászok, gyakran elkísér pecázni Igaz Laci is, aki annak idején a büfét csinálta a Bujtosi csarnokban. Amit fogok, azt el is szeretem készíteni a családomnak - árulta el Boczák József.