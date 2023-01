Portálunk is igyekszik őrizni Nyíregyháza profi férfi kézilabdázásának a lángját.

A „Régi nyíregyházi csibészek” címmel futó portrésorozatunkban bemutatjuk az elmúlt évtizedekben a megyeszékhelyen megforduló, és ilyen-olyan okból mély nyomot hagyó kézilabdázókat, sportvezetőket, és a klub mellett dolgozókat.

---------------------------------------------------------------------------------

"Te, ki az ott kabátban?"

Ha valakire, akkor Kun Lászlóra mindenképp illik a csibész kifejezés. Változatos pályafutása során több poszton is bevethető volt, így megfordult a pálya középső területein (irányító, beálló) és az oldalvonal mellett (szélső) is. Ha kellett, csípett, ha kellett, harapott, de még ha véletlenül rosszul is játszott, a szívét-lelkét akkor is kitette a pályára – nem véletlenül szerették annyira a nyíregyházi szurkolók, akik számára ő volt a „kunlaci”.

Hódmezővásárhelyen kezdett el kézilabdázni, a Hódiköt-ös (Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyár) együttműködésnek köszönhetően került Nyíregyházára.

Sosem rejtette véka alá a véleményét, a humorban pedig, Karinthy után szabadon, nem ismert tréfát, aminek persze nem minden edzője örült. Egyszer egy poénja rosszul sült el, minek következtében gyorsan Ózdon találta magát - kölcsönben. Pedig csak annyi történt, hogy az egyik csapatreggelinél a vaj egy alternatív, 4-es számú főút melletti felhasználási lehetőségére hívta fel a Nyíregyháza aktuális edzőjének a figyelmét. A tréner értette a tréfát, de nem szerette...

Laci ha kellett – egy másik sikeres nyíregyházi edző szavaival élve –, bátran bement a pofonok völgyébe, de jószívű srácról lévén szó, nem volt rest adni sem. Emiatt egyszer egy komoly adok-kapok is kialakult egy 1996 februárjában lejátszott Nyíregyháza-Dunaferr (végeredmény 24:24) meccsen. Egy részlet a Nemzeti Sport korabeli tudósításából: „Dunaferr-támadással ért véget a csata, de a játékosok közül többen folytatták a közelharcot. Kuzmicsov kamikaze módjára nekirontott Kunnak és Medvének, persze ők sem voltak restek, így tömegverekedés kezdődött. A rendezők nehezen tudták megfékezni az indulatokat, de az edzők az öltözőbe tessékelték a renitenskedőket.

De hogy is történt ez? - kérdeztük Kun Lászlót.

– Döntetlennél támadott a Dunaújváros. Elveszítették a labdát, amit Medve Robi szerzett meg, ő pedig azonnal indított volna, de Szergej Kuzmicsov hátulról lerántotta őt úgy, hogy a mezét a kezére húzta. Pedig a jobb szélen ott indult Gyima (Szergyuk Dmitrij, a szerk.). Én a kispadról nekiszaladtam Kuzmicsovnak, erre kitört egy tömegverekedés, amiben Lencsés Józsi is az élen járt, miközben a labdafogó-háló mögött Gyima a dunaújvárosi György Gabival pofoszkodott...

Kun Laci emellett szívesen emlékszik vissza arra az évre, amikor a 2005/2006-os bajnokság első 5 fordulójában a góllövőlista élén állt, ám végül gyorsan lehajrázta őt egy feltörekvő macedón ifjú, nevezett Kiril Lazarov...

Laci, aki több mint 240 NBI-es meccset lejátszott nyíregyházi színekben, a legjobban a 90-es évek elején érezte magát a megyeszékhelyen. Később volt ő a nyíregyházi csapat „teknikója”, azaz technikai vezetője is.

– Hajdúböszörményben, 43 évesen fejeztem be a kézilabdát, és büszke vagyok arra, hogy a Fradinak 5 gólt lőttem Budapesten.

És akkor álljon itt Kun Laci „pedigréje”: a hómezővásárhelyi Hódiköt, Honvéd Szondi SE, Nyíregyháza, Ózd, Nyíregyháza, Tiszavasvári, Németország 4. és 5. liga, Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Mátészalka, Sárospatak és végezetül Hajdúböszörmény.

Már több mint 12 éve Németországban él Laci, a játékkal már régen felhagyott. Most egy építőipari cégnél dolgozik, a munka miatt sokat van úton, de jelenlegi párjával is szívesen utazik el valahová. Két felnőtt lánya van, egyikük Budapesten, míg a másik szintén Németországban, Düsseldorfban él.

A kézilabdától természetesen nem szakadt el, figyeli a hazai és a nemzetközi híreket, a Final Four-on több alkalommal járt már – ezt a beszélgetést is Kölnben ütöttük nyélbe, bár Laci csak átutazóban volt. A lányához tartott, aki Hollandiából hozott neki sajtot.

És ha már sajt... Elmondása szerint az egyik legkedvesebb csapattársa a kisinyovi származású Szergej Krasznij volt, akit sokat pátyolgatott. Egyszer beültek ebédelni. Loáááci, ahogy Krasznij hívta őt, egy rántott sajt elfogyasztására akarta rávenni csapattársát, s közös nyelv híján a „rántott cin-cin” kifejezéssel próbálta neki elmagyarázni, mit is szeretne rendelni.

Kedvenc edzőjének az adai származású trénert, Szőke Pista bácsit nevezte meg. Vele kapcsolatban is volt egy sztorija Lacinak.

– Edzőtáborban voltunk Magyarkanizsán, az esti csapatösszetartás pedig a kelleténél egy kicsit hosszabbra sikeredett. Mikor felkeltem, ránéztem az órára: te atyaég, már megy a reggeli futóedzés! Úgy, ahogy éjjel bedőltem az ágyba, ugrottam fel és rohantam le a futópályára, majd beálltam a már köröző társakhoz. Azt csak később mesélték, hogy Szőke Pista odafordult Hanufer Sanyihoz, a csapat technikai vezetőjéhez, és megkérdezte tőle: "Te, ki az ott kabátban?”

A 2000-es évek közepén, már rutinos rókaként a fiatalabb játékosok nyelvi képzésére is odafigyelt. Ennek köszönhető, hogy a nyíregyházi csapat akkori szlovák játékosai (Marian Kleis, Patrik Jurko, Michal Kopco, Martin Pramuk) a magyar kézilabdás szakkifejezéseknél korábban megtanulták, hogy: „egy sör nem sör, két sör fél sör, négy sör egy sör, egy sör nem sör…”.

Kun László a napokban töltötte be 55. életévét - innen is sok boldog születésnapot kívánunk neki!

Borítókép: Kun László (labdával) Golovin Vlagyimirrel (a magyar női válogatott jelenlegi szövetségi kapitányával), Szép-Kis Róberttel és Doros Ákossal "vonatozik" Archív Fotó: KM