Megkezdődött Szikszai Róbert világkörüli útja. A Nyíregyházi Sportcentrum diszkoszvetője persze nem nyaralni utazott el, hanem a felkészülése lépett új fázisba azzal, hogy szerdán Dél-Afrikába repült, azon belül a Johannesburgtól 120 kilométerre fekvő Potchefstroomba tartott, ahol négy héten át edz, majd csak néhány napra tér haza, hogy aztán a Kanári-szigeteken, közelebbről Tenerifén folytassa a munkát három és fél héten át. Ha minden rendben megy a két egzotikus helyszínen, akkor emlékezetes szezont alapozhat meg a 28 éves atléta, de ne szaladjunk ennyire előre, előbb bővebben essen szó Dél-Afrikáról!

– November elejétől edzem, ez az első edzőtáborunk, idáig nem mentünk még csak Tatára sem, hiszen már itthon is adottak a feltételek, mindent meg tudtunk csinálni – fogalmazott Szikszai Róbert. – Csak az időjárás miatt utaztunk el – ott most van nyár –, illetve jót fog tenni a környezetváltás. Spiriev Attila vezeti a kiemelt atlétikai programot, ő dönt arról, hogy ki hova utazhat edzőtáborba. Tizenöten, dobóatléták vagyunk együtt, vagyis rajtunk kívül gerelyhajítók és kalapácsvetők. Én ötödik alkalommal edzem Dél-Afrikában, ahol tökéletes körülmények között készülhetünk, az edzőterem és a szállás is kifogástalan. Hétfőtől szombatig edzünk, a vasárnap szabad, amikor általában közös programot szerveznek nekünk, a korábbi években voltunk például szafarin, simogattunk kis oroszlánt. Egyébként nagyon nem szoktunk várost nézni, örül az ember, ha van egy nap, amikor pihenhet.

Mint minden atlétának, Robi szemei előtt is az augusztusi, budapesti világbajnokság lebeg célként. A nyíregyházi sportolónak ranglistáról is jó esélye van a kvalifikációra, de minél előbb szeretné megdobni a szintet is, hogy biztos legyen a részvétele.

– A téli magyar bajnokságon nem indulok, valamint lett volna február tizedikén Berlinben is egy fedett pályás verseny, amit kihagyok a külföldi edzőtábor miatt. Azt követően viszont áprilistól sokat versenyzek, nagyjából minden héten dobókörbe állok. A világbajnokság a szezon főversenye. Ranglistán jelenleg tizenkilencedik vagyok, harminchatban kell lenni, talán az is elég lenne, de 67 méter a szint, nekem pedig 66.93 a legjobbam, tehát attól sem vagyok messze. Csak olyan versenyen indulok, amin meg lehet dobni a világbajnoki kvalifikációs szintet – tette hozzá a diszkoszvető.