Nem régen kezdődött, de máris a felénél tart a Nyíregyháza Spartacus téli felkészülése. Az NB II. január 29-i, tavaszi rajtjára hangoló piros-kékek az elmúlt héten két mérkőzést is játszottak: a Kazincbarcikát 2–0-ra megverték a szlovák Kassával 1–1-et játszottak.

– Bentlakásos edzőtáborban voltunk Nyíregyházán, nagyon fontos volt, hogy együtt lehetett a csapat, kontrolláltuk a pihenést, az étkezést, és még jobban összekovácsolódhatott a társaság – mondta el Visinka Ede vezetőedző. – Csapatépítő vetélkedőt tartottunk múlt kedden, de természetesen elemeztük is az edzéseket és a mérkőzéseket. Az időjárás is kedvezett, végig füvön edzettünk. Jól sikerült a kazincbarcikai meccs, nem csak az eredmény miatt, hanem, mert sok jót láttunk a csapattól. A Kassa erős ellenfél volt, második helyen áll a szlovák másodosztályban. Mély talajú pályán igazságos döntetlent értünk el, bár a helyzetek alapján mi jártunk közelebb a győzelemhez. Aki lehetőséget kapott, élt is vele, több jó teljesítményt láttam.

Hétfőn újra munkához látott a csapat, a heti programban vegyesen szerepel erőnléti- és csapatedzés, videoelemzés, valamint két felkészülési mérkőzés. A Szpari szerdán 17 órakor a Sényővel Örökösföldön, vasárnap a Mezőkövesddel idegenben találkozik. Utóbbi az utolsó felkészülési meccs lesz a rajt előtt, addigra Visinka Edének is tisztán kell látnia, kikre számít leginkább az idei első bajnokin.

– A Sényő és a Mezőkövesd ellen hatvan-harminc arányban kapnak lehetőséget a játékosok, tehát aki az első meccsen harminc percet játszik, a tervek szerint hatvan percet tölt a pályán a második mérkőzésen – árulta el a tréner. – Nincsenek bérelt helyek, be lehet kerülni a csapatba és ki is lehet kerülni onnan. Mindig az volt az elvem, hogy a teljesítmény és az aktuális forma határozza meg az összeállítást, most is így gondolkodom. Néhány betegünk kisebb lemaradásban van a többiekhez képest. Az a cél, hogy ők is minél előbb százszázalékos állapotba kerüljenek, de szerencsére olyan a keretünk, hogy minden poszton találunk megoldást.

A védekező középpályás pozícióban lehet például megoldás a 17 éves, korosztályos válogatott Major Marcell, aki három év után visszatér Nyíregyházára. A saját nevelésű játékos ebben az idényben az Újpest és a Kisvárda ellen már az NB I.-ben is bemutatkozott a Puskás Akadémia színeiben. Tavasszal kölcsönben szerepel a Szparinál, de a klubnak opciós joga van arra, hogy ezt egy évvel meghosszabbítsa. Hrabina Alex és Nagy Barnabás után ő a Spartacus harmadik téli igazolása.