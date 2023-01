Ha az elmúlt másfél-két hétben jó munkát végzett a Kisvárda Master Good, akkor jó eséllyel újra emlékezetes fél évet produkálhat a csapat. Tavasszal persze sok minden történhet, lehetetlen előre megjósolni a következő négy hónap mérkőzéseinek eredményeit, de az biztos, hogy a jó felkészülés segíthet a célok elérésében. Márpedig az előző idény ezüstérmese, a harmadik helyen telelő várdaiak 2023-ban sem adtak lejjebb az elvárásaikból.

A Törökországból hazatérő együttes vezetőedzőjét, Török Lászlót kértük meg arra, hogy ossza meg a tíznapos edzőtáborban szerzett tapasztalatait.

– A csapat nem először készült ezen a törökországi helyszínen, a korábban bevált sportcentrum és a szálloda is pazar körülményeket biztosított – értékelt a mester. – A szakmai stáb már az utazás előtt megtervezte a napi szintű programot, a munkát a tervek szerint elvégeztük. Révész Attila sportigazgató is velünk töltötte a tíznapos edzőtábort, az edzések és mérkőzések mellett vele és a stábbal sokat beszélgettünk a szakmai észrevételekről, valamint az előttünk álló feladatokról, elvárásokról, célokról. Dolgoztunk a játékosokkal egyénileg és csapatrészenként, fejlesztettük a csapatjátékot, igaz, ezek a folyamatok sosem érnek véget, hiszen ahogy megvalósítunk valamit, mindig jön a következő cél. Fontos volt az edzőtábor, hiszen a csapat-, és egyéni beszélgetések eredménye döntő tényező lehet mentálisan és a mérkőzés teljesítményekben is az előttünk álló időszakban.

A szabolcsiak három mérkőzést is játszottak: a lengyel Stal Mielecet 3–2-re, a szerb Radnicskit 2–1-re megverte, a cseh Sigma Olomouccal 2–2-t játszott.

– Oláh Gergő technikai vezető két hónapja lekötötte az igen komoly játékerőt képviselő ellenfeleket. A mérkőzésekkel szakmailag és az eredményességet tekintve is elégedettek vagyunk – mondta a vezetőedző, aki kérdésünkre válaszolva elmondta, a két új játékossal, Milos Szpasziccsal és Aleksandar Joviciccsal is elégedett, persze mindig a „bizonyítvány osztásnál” lehet értékelni, hogy egy-egy futballista leigazolása mekkora erősítés volt.

A kisvárdaiak az előttünk álló napokban már célirányosan a szombati, Paks elleni bajnoki mérkőzésre készülnek.

– Egy hetünk van a finomhangolásra, szeretnénk sikeresen folytatni a tavaszi szezont. Fontos az is, hogy szurkolóinknak örömöt szerezzünk az első mérkőzésünkön, mert a legutóbbi hazai meccsünk után ők és mi is csalódottak voltunk – zárta szavait Török László.

A Kisvárda Master Good év eleji programja

01. 28., 14.30: Kisvárda–Paks (NB I.)

02. 04., 17.00: Bp. Honvéd–Kisvárda (NB I.)

02. 08., 13.00: ESMTK–Kisvárda (Magyar Kupa)

02. 11., 17.00: Kisvárda–Ferencváros (NB I.)

02. 17., 20.00: Kisvárda–Újpest (NB I.)