Nem volt túl sok ideje a regenerálódásra a Békéscsaba elleni szoros vereséget követően a Fatum-Nyíregyháza csapatának, ugyanis egy héten belül már a második hazai mérkőzését vívta a szabolcsi egylet, ezúttal a KNRC, azaz a Kaposvár ellenében.

Az előjelek sem voltak rózsásnak tekinthetők, ugyanis Tomás Varga vezetőedző több játékosát is mellőzni kényszerült, a hiányzók között fájó veszteségként olvashattuk a török átló, Yagmur Karaoglu nevét, aki a BRSE ellenében súlyos térdsérülést szenvedett – számára véget ért a szezon.

A hazai csapat kezdte jobban a mérkőzést, ám három pontnál kiegyenlített a Kaposvár, majd a vezetést is átvette. A Nyíregyháza azonban nem engedte ellépni ellenfelét, próbálta kontroll alatt tartani a játék irányítását, miközben a KNRC viszonylag sokat hibázott, így a korábban másodedzőként éppen a Fatumnál dolgozó Vincent Lacombe ki is kérte az első idejét. A szett közepén elsősorban Szedmák ponterős játékának köszönhetően jött közelebb a Somogy vármegyei egylet, húsz pontnál egalizálva. Kristina Belova és Selena Leban vezérletével azonban Tomás Varga alakulata jutott játszmalabdához – az első lehetőségét értékesítve pedig meg is nyerte a szettet.

Remek nyíregyházi védekezéssel kezdődött a második felvonás, amit az egyenlítés után két kaposvári hiba követett. Innentől tartotta a hazai csapat a három-négy pontos előnyét. Az első játékrészhez hasonlóan ezúttal is a szett közepén igyekezett közelebb kerülni riválisához a Kaposvár, ám Leban gyors egymásutánban szerzett pontjai ebben akadályt állítottak. A vendég gárda ekkor időkéréssel próbálta megtörni a Fatum lendületét, sikertelenül. Marija Cicic pontja után az első játszmalabdát még hárította a KNRC, a másodikat viszont értékesítette a Nyíregyháza, ezzel kétszettes fórhoz jutva.

A harmadik játékrész ugyanúgy indult, mint a második, a hazai pontra jött a vendég válasz, ám ezúttal koncentráltabb játékot nyújtott a Kaposvár, ám hat pontnál utolérte ellenfelét a hazai csapat, sőt Merve Cepni kiváló nyitása után már két pont volt a Fatum fórja, amely nem sokkal később már öt volt. A Nyíregyháza ekkor már a győzelem kapujában érezhette magát, azonban Lacombe újabb időkérése után zsinórban öt kaposvári pont jött, melynek okán Tomás Varga is kénytelen volt a játékmegszakítás fegyveréhez folyamodni. Mindezek ellenére tizenhét pontnál kiegyenlített a KNRC, majd huszonegy egységnél a vezetést is átvette. Kiélezett küzdelem végén a hazai csapat jutott meccslabdához, amit a vendég egylet hárított, majd a kaposvári szettlabdát a hazai kollektíva hatástalanította. Innen egy minden szempontból lélekölő csata vette kezdetét, melynek végén egy remekbe szabott sánc döntött, így összességében magabiztos győzelmet aratott a hazai csapat.

Röplabda: női Extraliga, 9. forduló

Fatum-Nyíregyháza–KNRC 3:0 (22, 18, 31)

Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Tornacsarnok, v.: Jámbor, Tillmann.

Nyíregyháza: Cicic 2, Leban 27, Lászlop 4, Jurdza 11, Belova 8, Cepni 7. Csere: Tóth F. (liberó). Vezetőedző: Varga Tomás.

Kaposvár: Gyimes 10, Maggio 1, Szedmák 11, Bodovics 3, Ubavic 19, Godó 12. Csere: Radnai L., Rády (liberók), Kiraz, Renko-Ilic, Budai.

Vezetőedző: Vincent Lacombe.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (24 perc): 3:1, 3:3, 5:5, 11:6, 15:11,19:17, 20:20, 24:22 2. játszma (21 perc): 4:3, 9:5, 15:12, 17:13, 19:15. 24:17. 3. játszma (34 perc): 1:3, 4:6, 6:6, 11:7, 13:8, 16:14, 17:17, 24:24, 32:31.