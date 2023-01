Február harmadik hétvégéjén ismét útjára indul a labda a sportág harmadik vonalában. A téli szünetet követően vármegyebeli NB II.-es csapataik is megkezdték felkészülésüket a folytatásra, a Nyírbátor kedden állt munkába.

– Játékosaink úgymond nem a nulláról indulnak, hiszen a téli szünetben mindenki egyéni edzésterv alapján dolgozott – kezdte érdeklődésünkre Petneházi Zsolt, szakágvezető. – Kedden kezdtük meg felkészülésünket, hetente három edzést iktattunk a programunkba, emellett osztálytársainkkal edzőmérkőzéseket is játszunk a tavaszi rajtig.

Ami a játékosmozgást illeti Petneházi Zsolt elmondta, hogy Vasas György sajnálatos sérülése miatt abbahagyta a kézilabdát, így tovább szűkült a játékoskeretük, ezért egy játékos érkezése várható, akinek a neve még nem publikus.

– Tudjuk, hogy riválisaink erősítettek a télen, ettől függetlenül célunk továbbra is megőrizni dobogós pozíciónkat, vagy annak közelébe végezni. Sok fog múlni az első mérkőzésünkön, amelyen a Tiszavasvári vendégei leszünk, mert egy jó kezdés nagy lökést adhat a folytatásra. Tavasszal hazai pályán játszunk a DVTK-val és az Acélvárossal is, ha jó napot fogunk ki, akár meglepetést is okozhatunk. Bízunk benne, hogy elkerülnek bennünket a sérülések és így jó tavaszt tudunk majd futni– zárta Petneházi Zsolt.

A Kisvárda sem tétlenkedik, Türk Ferenc csapatának hétfőn ért véget a téli szünet.

– Az első három hétben heti négy edzésen vesznek részt a fiúk, ezt követően, mint ahogy a versenyidőszakban is, heti három tréninggel folytatjuk a munkát. A kezdésig minden héten játszunk edzőmérkőzést vármegyebeli osztálytársainkkal, de megmérkőzünk a DEAC II.-vel is – mondta Türk Ferenc.

A csapat változatlan kerettel folytatja a pontvadászatot, Türk Ferenc abban bízik, hogy akiknek az ősz végén voltak apróbb nyűgjei, mint mondta, azok kiegyenesednek. Ebben az esetben bravúrra is képesek lehetnek, mert véleménye szerint az szezon első felének végére kicsit elkényelmesedtek, így szerinte négy-hat pontot elszórtak, amelyet nehéz lesz visszahozniuk. Az edző a bajnokság végére a középmezőnybe várja csapatát.