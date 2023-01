A Kisvárda Master Good SE december 30-án, év utolsó mérkőzésén a Ferencvárost fogadta. A szép számú közönség előtt lejátszott találkozón az esélyeknek megfelelően a fővárosi zöld-fehérek nyertek, a csapat vezetőedzője, Bakó Botond azonban látott biztató momentumokat, amelyekre lehet építeni a jövőben.

– Túl sokat hibáztunk a kapusokkal szemben, Janurik Kinga 60 százalékot védett, Bíró Blanka pedig lövéseink közel felét hárította. Ez nagyon kiemelkedő egy teljes mérkőzésen. Kapusok elleni ziccereket hibáztunk, kintről nem lőttünk jó területekbe, nem ugrottuk ki eléggé a helyzeteinket, talán túlságosan is tiszteltük a Ferencváros kapusait. Nálunk is volt egy elfogadható kapusteljesítmény, védekezésünk a mérkőzés nagy részében rendben volt. Támadásban is voltak lehetőségeink, viszont a 14 kihagyott ziccer meghatározta a mérkőzés menetét. Ezért lett végül nyolc gól közte, de lehetett volna ez a különbség kevesebb is. Jó dolgokat is láttam, védelmünk stabil volt, a hét a hat elleni játékunk is biztató volt, felállt fal ellen is sokszor megtaláltuk a jó megoldásokat, a beállók a lövésig sokszor jól zárták a területeket és jól hozták magukat helyzetbe, amelyek a jövőre nézve viszont fontos – értékelte a találkozót Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

A Kisvárda január 14-én házigazdaként a Békéscsaba ellen folytatja a bajnokságot.