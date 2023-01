Mint az ismert, Szakmáry Gréta két Törökországban eltöltött idény után az olasz Cueno csapatához szerződött. A játékos úgy véli, megtalálta számításait a világ egyik legerősebb bajnokságának számító olasz élvonalban.

Szakmáry Gréta a közmédiának elmondta, nagyon jól érzi magát Olaszországban, a várost és a csapatot is szereti, és bár még nem tud semmi konkrétummal szolgálni a jövőjével kapcsolatban, nem tartja kizártnak, hogy a következő szezonban is a Serie A-ban röplabdázzon.

– Az eleje nehéz volt, mert a férficsapatoktól érkezett vezetőedzőnk nagy hangsúlyt fektet a fizikális felkészülésre. Nekem már volt ilyenben részem, így hamarabb hozzászoktam, de az idény első meccse előtt volt egy deréksérülésem, ami miatt három találkozót ki kellett hagynom. Szerencsére ez már teljesen a múlté – emlékezett vissza a kezdetekre Szakmáry.

A nyíregyházi nevelésű röplabdázó kiemelte, hogy korábbi külföldi állomáshelyeihez – Németországhoz és Törökországhoz – képest valamivel lassabb, de sokkal fizikálisabb a csapata játéka, így nagyon jól jön számára az elmúlt húsz év tapasztalata.

– Jól érzem magam, tetszik az olasz stílus, örülök, hogy sikerült felvennem a ritmust. Megtaláltam a számításaimat, és bízom abban, hogy a szezon második felében sikerül kiegyensúlyozottabban játszanunk, és meg fogjuk szerezni legalább a hetedik helyet, ami az előző idényben összejött a Cuneónak – tekintett előre a válogatott ütője, akinek együttese 15 forduló után tizedik az olasz első osztályban.

A sorozatban ötödik Európa-bajnokságára készülő nemzeti csapattal kapcsolatban kiemelte: "nem álltak sorban, amikor a szerencsét osztották" a sorsolásnál, ugyanis nehéz csoportba került a válogatott az Eb-n.

– A szerbek, a belgák és a lengyelek ellen tét nélkül kell pályára lépni, ezek a mérkőzések remek tapasztalatszerzési lehetőségek lesznek a fiataloknak. Nagyon szeretnénk továbbjutni, de nagyon erős a csoportunk – mondta Szakmáry. A magyarok még az ukránokkal és a szlovénekkel szerepelnek azonos hatosban, a nyolcaddöntős szerepléshez a legjobb négyben kellene végezni. Sok változás volt a válogatottnál az elmúlt években, azon idősebb játékosok közül, akikkel együtt nőttem fel, sokan már nem tagjai a csapatnak. Be kell építeni a fiatalokat, ezért is nagyon fontos lesz a kontinenstorna előtt alapozás – nyilatkozta Szakmáry.