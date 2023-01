Öt magyar bringás utazhatott ki 2022 novemberében Abu Dhabiba, az Urban világbajnokságra, köztük a nyíregyházi BMX Freestyle versenyző, Ujváry Zoltán. A szabolcsi „rider”, hisz a sportág berkein belül csak így szólítják egymást a kerekesek, végül az 51. helyet csípte el. Habár előzetesen ennél jobb eredményre számított, mindezek ellenére pozitívan tekint vissza az elmúlt idényére.

– A mögöttünk hagyott esztendőben kicsit komolyabb versenyterhelést kaptam, mint korábban. Áprilistól novemberig, tizenhárom nemzetközi viadalon indultam, legjobb eredményemet pedig a hollandiai Rotterdamban értem el, ahol a világkupa aktuális fordulójában az előkelő második helyen zártam. Kiemelt cél volt az augusztusi müncheni Európa-bajnokság, ott tizenhatodik lettem, de mivel ez volt a pályafutásom első kontinensviadala, így nagyon élveztem, sokat tapasztaltam és tanultam. Az év végi világbajnokság első futamában hatalmasat buktam, ennélfogva a pontjaim lényegében lenullázódtak, a végső helyezési számom pedig kívül esett az ötvenen. Szerencsére úgy tekintettem erre a versenyszezonra, mint tapasztalatszerzésre, ezáltal egyáltalán nem éltem meg csalódásként a vb-t, a történtek inkább egészséges motivációt adnak a jövőre nézve.

Motokrossz, snowboard, BMX

Zoltánt már egészen kisgyermek kora óta az extrém sportok világa ölelte körül, ebből adódóan egyáltalán nem volt meglepő, hogy végül egy BMX kerékpár nyergében kötött ki.

– Édesapám révén már egészen kicsi korom óta részét képezik az életemnek az extrém sportok, mondhatjuk úgy is, hogy ebben a közegben nőttem fel. Három éves korom óta síelek, de kipróbáltam a snowboardozást és a szörföt is. Tizenkét éves koromig versenyszerűen motokrosszoztam. Olyan hét-nyolc esztendős lehettem, amikor a látóterembe került a BMX, s amikor befejeztem a motorozást, akkor egyértelművé vált számomra, hogy ez az a sportág, amelyben szeretnék kiteljesedni. Lényegében azóta arra készülök, hogy profivá váljak.

A BMX Freestyle, mint sport világszerte egyre népszerűbb. Szerencsére az elmúlt évek visszajelzései alapján már idehaza is kezdik elfogadni, nem beszélve arról, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) nyomására a BMX Cross után 2020-ban a Freesytle Park is felkerült az olimpia műsorára.

– Egyből a Freestyle volt az, ami megfogott, hisz az általam korábban kipróbált sportok közül is azok kerültek előtérben, melyekben ott volt az ugrás, az ugratás lehetősége. Mindig közel állt hozzám a repülés érzése, így egyértelmű volt, hogy a Freestyle lesz az, amit csinálni akarok. Erre persze nagyban rásegített az a tény, hogy amikor elkezdtem komolyabban versenyezni, éppen akkor nyílt meg a Nyíregyháza SkatePark. Akkortájt azért még sokkal nagyobb kultusza volt itt a városban ennek a sportnak, sajnos ez az elmúlt időszakban kissé visszább esett.

Napjainkra a BMX jócskán kinőtte magát, a Freestyle lényegében külön iparággá vált. A legnagyobb versenyek ma már képesek arra, hogy világszerte stadionokat töltsenek meg, a legjobb sportolók pedig példaképpé, szupersztárrá avanzsálnak. A többi népszerű sport mintájára a BMX is üzlet lett, melynek hatásaként a profi sportolók hivatásként űzhetik azt, így koránt sem mindegy, hogy miképp épül fel egy bringás pályafutása. Ujváry Zoltán kitartó munkával, évről-évre lépdel feljebb ezen a ranglétrán.

– Tizenhat évesen kezdtem el a konkrét versenyzést, akkor még természetesen az amatőr kategóriában. Mind a mai napig jól emlékszem az első viadalra, amit Hajdúszoboszlón megnyertem. Utána 2017-ben Miskolcon már amatőr országos bajnoki címet szereztem, innentől pedig nem volt megállás. Két évvel később hivatalosan is profivá váltam, rögtön egy bajnoki harmadik hellyel felhívva magamra a figyelmet, aztán 2020-tól jött volna a nemzetközi szereplés, amit sajnálatos módon a koronavírus-helyzet keresztülhúzott. Egy évvel később debütáltam az országhatáron kívül, négy világkupa versenyen rajthoz állva, sőt mind a négyen döntőbe kerülve, a szezon megkoronázásaként pedig az utolsó madridi viadalon ötödikként zárva.

A maximumot kell nyújtani

A 2023-as idény minden eddiginél fontosabb a magyar BMX szakág számára, mivel a szezon olimpiai kvalifikációs év. Ennek megfelelően Zoli is azért küzd majd, hogy a nemzet megszerezze a kvótát.

– A világbajnokságot követően egy hét pihenőm volt, majd december 1-től elkezdődött a jövő évre való felkészülés, a legelső világkupát ugyanis viszonylag korán, februárban rendezik Szaúd-Arábiában. A legfőbb célom a szezonban, hogy minden versenyen a tőlem telhető maximumot nyújtsam. Mivel ez szubjektív pontozású sportág, éppen ezért az elvárt eredményre nem lehet felkészülni, nyilván mindenki el tudja magát helyezni a rangsorban, de a konkrét helyre lehetetlen, ráadásul ne felejtsük el, hogy technikai sportról beszélünk, így a bringa is bármikor tönkremehet. Egy átlagos napom a reggeli kardióedzéssel kezdődik, amiben Horváth Péter segíti a munkám. Persze mindennap vannak kerékpáros tréningjeim, amikor rosszabb az idő, akkor Miskolcon, ahol fedett pálya van. A válogatott edzője, a szakág magyar legendája, az Amerikában élő Jósa Dániel, aki folyamatosan kapcsolatban van velünk, felügyeli a munkát, minden történést kontrollál.

Elérhető az olimpia

- Ami az olimpiát illeti nem lesz könnyű dolgunk, de nem lehetetlen a küldetés. A párizsi játékokra tizenkét ország kvalifikálhat, ebből egy helyet a házigazda Franciaország alanyi jogon megkap, valamint a világranglista első helyezettje visz el két kvótát. A maradék kilenc helyen a rangsor következő kilenc nemzete osztozik egy-egy emberrel. A válogatottal az a tervünk, hogy megszerezzünk egy kvótát, ehhez az kell, hogy az első három világkupán kiemelkedően szerepeljünk, ezzel lehetőséget adva magunknak a következő három világkupára. Persze mindezek mellett rengeteg kisebb versenyen indulunk majd, éppen azért, hogy gyarapítsuk a ranglista pontjainkat.

BMX Freestyle történelem

A BMX, mint sportág, a legtöbb újkori sporthoz hasonlóan az Egyesült Államokból származik. Azok a fiatalok, akik nem rendelkeztek megfelelő anyagi háttérrel a motorkrosszozáshoz, egy könnyen kezelhető, fordulékony kerékpárral próbálták leutánozni azt, amit motoros társaik műveltek. Ebből származtatható a BMX név is, melynek első betűje a „B” a kerékpárt, az „M” a motort és az „X” a kettő keresztezését jelenti. A Freesytle az évek során szegmentálódott és további műfajokra bomlott. A Streetre, melynek során utcai környezetben mutatják be a versenyzők a trükköket; a Vertre, azaz a félcsőre; a Dirtre, amikor földből készült ugratókon manővereznek; a Flatre, ennek alkalmával szinte álló helyzetben mutatják be a trükköket; és a Parkra. A parkosok egy speciálisan kialakított pályán versenyeznek, ahol különböző akadályokon, falakon, rámpákon és oszlopokon kell minél különlegesebb és bonyolultabb trükköket bemutatniuk. Ez utóbbi az, amely az olimpia műsorába is bekerült, ebben a szegmensben versenyzik Ujváry Zoltán is.