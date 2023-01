Dübörög az élet a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. Szerda délután sem volt ez másként, a sportág alapjait még csak tanulgató kicsiktől a komoly célokért dolgozó felnőtt atlétákon át a létesítményben edzettek a Fatum-Nyíregyháza röplabdázói is. De a tavaly átadott sportközpont nem csupán a helyieknek nyújt jó lehetőséget, többször volt már rá példa, hogy az ország különböző pontjairól érkeztek ide egyesületek és válogatott sportolók, és az is előfordul, hogy a határon túlról is ezt látják a legjobb lehetőségnek a felkészülésre.

Így volt ezzel egy szlovák csapat is, melynek tagja az Európa-bajnok sprinter, Ján Volko. A szimpatikus, 26 éves atléta elmondása szerint minden percet kihasznál arra, hogy a legjobb formába kerüljön a hamarosan elrajtoló szezonra, ám lapunk megkeresésére is szánt időt, és készséggel válaszolt a kérdéseinkre.

– Január elsején érkeztünk, és vasárnapig terveztünk maradni, de van rá esély, hogy néhányan tovább maradunk, mert remek körülmények között dolgozhatunk – árulta el Volko. – Pozsonyban hideg van a létesítményünkben, itt jobbak a feltételek. Olyan számomra, mint egy álom. Minden az épületen belül van: itt szállunk meg, itt étkezünk, az atlétikapálya mellett a konditermet és a regenerációhoz szükséges wellnessrészleget is használhatjuk. Azért nem számítottam ilyenre, mert általában kollégiumi szobákban lakunk, máshol még a mosdó is a folyosón van. Szóval itt minden feltétel adott és tökéletes, jó lenne otthon is egy ilyen létesítmény. Nem kell kocsival menni sehova, minden percet az épületben tölthetünk, emiatt egyelőre a várost sem fedeztem fel, de a szabadnapunkon mindenképp megnézném a belvárost, illetve a Lego-gyárba is ellátogatnék. Egyelőre viszont az edzésekre koncentrálok.

Ján első versenye Pozsonyban lesz január 29-én, február másodikán az ostravai gálán indul, a fedett pályás szezon legfontosabb versenye pedig az isztambuli Európa-bajnokság lesz március elején, de a nyári, budapesti világbajnokság is a szeme előtt lebeg. Maradjunk egyelőre a fedett pályás szezonnál, merthogy a szlovák sportoló kiváló eredményekre képes 60 méteren: 2017-ben ezüst-, 2019-ben arany-, 2021-ben bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon, és 6,55-tel ő a szlovák csúcstartó (utóbbi fedett és szabadtéri versenyek további öt sprintszámában elmondható Volkóról).

– A 2022-es évet megelőzően a 2019-es Európa-bajnoki arany volt a legnagyobb sikerem. Nehéz körülmények között vártam azt a versenyt, mert egy hónappal előtte még sérült volt a combhajlító izmom. Nem voltam benne biztos, hogy képes leszek versenyezni, de nagyon jó csapat volt körülöttem, és a hazai szövetségnek is hálás lehetek, hogy megadta nekem a lehetőséget az indulásra. Még az elődöntőben is sérültnek éreztem magam, aztán úgy voltam vele, akkor is odateszem magamat a fináléban, ha még jobban megsérülök. Ez nem tűnt valami jó ötletnek, de végül jól alakult – tette hozzá nevetve.

Tavaly aztán a müncheni szabadtéri Európa-bajnokságon is kiválóan szerepelt. Nagyon erős futamba került a 200 m elődöntőjében, hiába érte el összességében a nyolcadik legjobb időt, futamában „csak” negyedik lett, az öt századdal lassabb Ramil Guliyev egy másik futam másodikjaként kiszorította őt a finálé mezőnyéből. Annak ellenére is nagyon kellett izgulnia 100 méteren, hogy összességében övé volt az ötödik legjobb idő. A hosszabb távval ellentétben itt bekerült a döntőbe, és ott is nagyot futott, csupán három századdal maradt le a dobogóról.

– Még ha nem is szereztem érmet Münchenben, nekem a negyedik hely is ugyanolyan jó eredménynek számít – fogalmazott. – Szabadtéri versenyen erősebbek a versenyzők, mint fedett pályán, emiatt nehezebb is jó eredményt elérni. Az is hihetetlen érzés, ha egy Eb-n elődöntőzhetsz, hát még, ha be is kerülsz a fináléba.

Münchenben futotta meg 100 méteren a 10,13-as egyéni legjobbját, ami szlovák nemzeti csúcs is egyben. Adja magát a kérdés, hogy elérhető-e a 10 másodpercen belüli idő.

– Megpróbálom a legjobbat kihozni magamból, de nagyon nehéz elérni, és nem is lehet csak arra koncentrálva készülni, hogy átlépjem ezt a határt. Kettő méter per szekundumos hátszéllel volt már 10,07-es időm, ami nincs túl messze a tíz nullától, de nem álmom, hogy mindenképpen elérjem. Sokkal boldogabb lennék, ha egészségesen versenyezhetnék és a lehető legjobb eredményemet elérném.

Nagyratörő terve persze Jánnak is van a jövőre nézve.

– Korábban arra vágytam és azért dolgoztam, hogy részt vehessek az olimpián, ami összejött 2021-ben, ám sajnos nem sikerült túl jól a versenyzésem, nem voltam jó formában. Most már a következőre fókuszálok, szeretnék Párizsban jobban teljesíteni. Változtak a kvalifikációs szabályok, alakítottak a rangsorolási szisztémán is, ezért még nehezebb kijutni, de ha képes leszek arra, hogy ott legyek az olimpián, akkor szerintem arra is képes leszek, hogy jól fussak!

Névjegy

Név: Ján Volko

Nemzetiség: szlovák

Életkor: 26

Kiemelkedő eredményei: fedett pályás Európa-bajnok, 60 m (2019); fedett pályás Európa-bajnoki második, 60 m (2017); fedett pályás Európa-bajnoki harmadik, 60 m (2021), Európai Játékok-győztes, csapat (2015), Európai Játékok-második, 100 m (2019), olimpiai résztvevő (2021).

Nemzeti csúcstartó

Szabadtéren: 60 m (6,69), 100 m (10,13), 150 m (15,33), 200 m (20,33). Fedett pályán: 60 m (6,55), 200 m (21,11).