Éves visszapillantónk folytatását nem is kezdhetnénk mással, mint a Kisvárda Master Good történelmi sikerével, pedig a rétközi együttes nem éppen a legjobb előjelekkel fordult áprilisra, a mennyből a pokolba jutva, nyolcgólos meccsen maradt alul a Székesfehérvár otthonában.

Második helyen zárt a Kisvárda

A történtek azonban nem vetették vissza a csapat szereplését, így már május elején biztossá vált, hogy fennállása legnagyobb sikerét elérve érmet szerez az élvonalban a piros-fehér klub. Ezzel azonban sem a keret sem pedig a vezetőség nem elégedett meg, az európai kupaszereplését már korábban biztosító Várda egy – az utolsó pillanatban szerzett – góllal győzte le a vendég Zalaegerszeget, ezzel története legjobb eredményét elérve a tabella második helyén végzett – az élet jutalmazta a próbálkozást.

Maradva a labdarúgásnál a Nyíregyháza Spartacus mindössze hat pontot gyűjtött az NB II.-es pontvadászat utolsó nyolc játékkörében, vereséggel búcsúztatta az idényt, melynek végén tizedikként zárt. A klub második csapata ellenben már a vármegyei első osztályú bajnokság 25. fordulójában révbe ért, végül fölényesen, tizenöt ponttal megnyerve a viaskodást. Sajnos a Majos SE elleni osztályozón nem sikerült bravúrt elkönyvelnie, ezáltal nem került fel az NB III.-ba. A vármegye II. három csoportjában a Kállósemjén, a Gergelyiugornya és a Nyírbéltek diadalmaskodott.

Eközben a nyírgyulaji futsalosok kiharcolták ugyan a bennmaradást, de pénzügyi gondjaik miatt már ekkor tudható volt, hogy nem vállalják majd a szereplést – a nyíregyháziak viszont osztályozót követően jutottak fel az élvonalba.

A Fatum-Nyíregyháza vezetősége abban bízott, hogy miután a Magyar Kupában lemaradtak a bronzéremről, az Extraligában dobogóra állhatnak, ám végül csak az ötödik-nyolcadik helyért játszhattak. A DVTK könnyed legyőzése után az Újpest ellen is hozták a papírformát, így egy mondhatni viszontagságos idény végén a bajnokság ötödik pozícióját kaparintották meg.

Segítő kezet nyújtottak

A sajnálatos orosz-ukrán háború a határ közelsége miatt továbbra is befolyással volt vármegyénk sportéletére, sokakhoz hasonlóan a röplabdázók is segítő kezet nyújtottak, így csatlakozhatott a csapat edzéseihez Viktoriia Nikolaichuk és Kseniya Puhach. A bajnokság lezárását követően jelentős átalakulásba kezdett a klub, alapemberek távoztak, a görög Leonidasz Gaitanakisz személyében pedig új vezetőedző érkezett. Eközben az is eldőlt, hogy a 2022–2023-as idényben, a nemzetközi porondon a harmadik számú kupasorozatban indul a csapat.

A Hübner-Nyíregyháza BS a bajnokság folytatásában a bennmaradásért vívott nagy harcot, sorsdöntő volt az alsóházban áprilisban lejátszott hat mérkőzés, melynek során két fordulóval a középszakasz vége előtt Pécsen biztosította tagságát, így a folytatásban már felszabadultan kosarazhattak a csapat játékosai, ezt bizonyítva pedig tartalékosan is megnyerték az utolsó Zalaegerszeg elleni meccsüket.

A NYIKSE alapszakaszgyőztesként, magabiztos sikerrel kezdte az NB II. Keleti csoportjának rájátszását, melynek végén Nyíregyházán rendezték meg a bajnokság négyes döntőjét, ahol Kovács Tibor tanítványai ezüstérmet szereztek. Büszkeséggel tölthette el a vármegye lakóit Sitku Zsuzsa sikere, aki a Sopron tagjaként ülhetett fel Európa trónjára és nyert Euroligát.

A női kézilabda NB I.-ben szereplő Kisvárda folytatta szezonbeli hullámzó teljesítményét, ellenben a bajnokság végére visszatért a magabiztosságuk, így Dunaújvárosban kiélezett meccs végén diadalmaskodva szerezték meg a pontvadászat hetedik helyet.

Ami az egyéni sportágakat illeti, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái a felsorolás élére kívánkoznak. A gyalogló Helebrandt Máté a müncheni Európa-bajnokságra hangolva nyerte az országos bajnokság 5000 méterét, diszkoszvetésben Szikszai Róbert nyakába került az aranyérem, míg a dobogó második fokára klubtársa, Káplár János állhatott fel – a nőknél Kerekes Dóra ugyancsak ezüstérmes lett. Súlylökésben Tóth Balázsnál senki sem tudott nagyobbat lökni, hármasugrásban pedig Nyisztor Petra győzött. Drámai küzdelmet hozott a férfi magasugrás fináléja, ahol Bakosi Péter két sikeres kísérlet után (208 cm, 212 cm) nem bírt a 216 centiméteres magassággal, s mivel riválisa Horváth Balázs sem tudta ezt átugrani – ráadásul a hibás kísérleteik száma is azonos volt –, szétugrásnak kellett volna következnie. A két versenyző azonban megegyezett, így holtversenyben lettek bajnokok.

Az atléták mellett a bokszolóink is remekeltek, Petrimán Milán az ifjúsági Európa-bajnokságon szerepelhetett, majd a Nemzetközi Iskolai Szövetség versenyén szerzett aranyérmet, míg Kovács Richárd folyamatosan remek eredményeket szállítva lett bronzérmes a jereváni Eb-n. Az asztaliteniszezőknél Tölgyesi Dorottya vegyes párosban lett nemzeti bajnok, az úszok közül pedig hárman is döntőbe jutottak a debreceni ob-n, Sztankovics Anna ötven méter mellen bronzérmes lett, ami jó alapként szolgált a negyedik világbajnokságára való felkészülésében. A franciaországi Gymnasiadén remekelt Barna Bianka, ahonnan egy ezüst és egy bronzéremmel a nyakában utazhatott haza.

A bringások sem hiányozhattak

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is számos kiemelt kerékpáros esemény érkezett a térségbe, májusban a Tour de Hongrie Sárospatakról induló harmadik szakasza ért célba Nyíregyházán, a győztes személye mezőnyhajrában dőlt el, a leggyorsabb a holland Fabio Jakobsen volt. Alig egy hónappal később a Continental Aréna látta vendégül a teremkerékpáros szakág európai élmezőnyét, a kontinensviadal német dominanciát hozott, de a nyolc magyar induló is tisztesen helyt állt.

A nagyhalászi ovál és a RabocsiRing sem maradt benzingőztől mentes, a salakmotorosok MACEC kupafutamon, egyéni Európa Kupa és GP kvalifikációs viadalon vehettek részt, miközben Máriapócs a ralikrossz versenyek mellett a Legendák Tornájának is helyt adott.

Vármegyénk csapatainak eredményei

Asztalitenisz

NAC Nyíregyháza

Női Extraliga: NAC Nyíregyháza–Soltvadkert 2:6, Szekszárd–NAC Nyíregyháza 6:1, Ajka–NAC Nyíregyháza 6:1, NAC Nyíregyháza–Orosháza 2:6.

Futsal

Nyírgyulaj KSE

NB I., alsóházi rájátszás: Aramis–Nyírgyulaj 5–6, Nyírgyulaj–TFSE 5–4, Kistarcsa–Nyírgyulaj 2–3, Nyírgyulaj–Kecskemét 0–6.

Kézilabda

Kisvárda Master Good SE

Női NB I.: Budaörs–Kisvárda 29–34, Kisvárda–Vác 19–23, Mosonmagyaróvár–Kisvárda 36–26, Kisvárda–Ferencváros 23–34, Érd–Kisvárda 18–17, Kisvárda–MTK 28–27, Dunaújváros–Kisvárda 25–26.

Kosárlabda

Hübner Nyíregyháza BS

Férfi NB I/A, Középszakasz, Alsóház: Nyíregyháza–Pécs 78–73, Nyíregyháza–Paks 67–73, Zalaegerszeg–Nyíregyháza 82–87, Pécs, Nyíregyháza 86–91, Paks–Nyíregyháza 77–53, Nyíregyháza–Zalaegerszeg 73–63.

Labdarúgás

Kisvárda Master Good

NB I.: Fehérvár–Kisvárda 5–3, Kisvárda–Mezőkövesd 1–2, Puskás Akadémia–Kisvárda 0–0, Kisvárda–DVSC 1–0, Honvéd–Kisvárda 1–1, Kisvárda–Újpest 2–1, Paks–Kisvárda 0–1, Kisvárda–ZTE 2–1,

Nyíregyháza Spartacus

NB II.: Siófok–Nyíregyháza 1–0, Nyíregyháza–Kecskemét 2–2, Szolnok–Nyíregyháza 1–0, Nyíregyháza–Pécs 1–1, Győr–Nyíregyháza 2–1, Budafok–Nyíregyháza 0–0, Nyíregyháza–Békéscsaba 3–0, III. Kerület–Nyíregyháza 2–0, Nyíregyháza–Szeged 1–4.

Röplabda

Farum-Nyíregyháza

Női Extraliga, 5-8. helyért: Nyíregyháza–DVTK 3:0, DVTK–Nyíregyháza 0:3, Nyíregyháza–DVTK 3:0.

5. helyért: Nyíregyháza–Újpest 3:0, Újpest–Nyíregyháza 2:3, Nyíregyháza–Újpest 3:0.

Teke

Nyíregyháza TK

NB I.: Kazincbarcika–Nyíregyházi TK 8:0 (3346:3142), Nyíregyházi TK–Gyula 3:5 (3150:3185), Nyíregyházi TK–Bátonyterenye 5:3 (3161:3151).