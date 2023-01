A Kisvárda Master Good SE parádés második félidei teljesítménnyel a Békéscsaba után a Dunaújvárost is nagy különbséggel győzte le (28-19).

– Nagyon motiváltan és tisztességesen készültek a lányok. Nehéz mérkőzésre számítottunk, sokat videóztunk, gyakoroltunk. Már az első pillanatokban látszott, hogy rendben vagyunk és tudjuk, hogy mit akarunk. Azt a mentalitást, kohéziót láttam a pályán amely a győztes csapat sajátja. Mi irányítottuk a mérkőzést, sok mindent viszontláttam abból, amelyet előre megbeszéltünk, elterveztünk. Végig dominálva egy jó ellenfelet sikerült magabiztosan legyőznünk. A hátsó alakzatunk kifogástalanul működött, a tizenkilenc kapott gól önmagáért beszél. Ezen kívül sok jó egyéni teljesítmény is hozzájárult a győzelmünkhöz – értékelt vezetőedzőnk, Bakó Botond.

A végjáték kísértetiesen hasonlított a Békéscsaba elleni találkozóhoz, az utolsó húsz percet ellenük 11-2-re, míg a Dunaújváros ellen 11-3-ra nyerte a csapat.

– A bajnokság elején nem úgy sikerültek a második félidők, ahogy szerettük volna. Ezen sikerült változtatnunk, de ebben rengeteg meló van. A lányok és a stáb nap, mint nap sokat tesz ezért, figyelünk nemcsak a taktikára, technikára, hanem a megfelelő rehabilitációra is. Bízom benne, hogy ez hosszú távon kitart, mert bajnokság számunkra nagyon fontos szakasza következik – zárta Bakó Botond.