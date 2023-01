Hasonlóan a Nyíregyháza Spartacus NB II.-es csapatához a vármegyei első osztályban szereplő Szpari II is új vezetőedzővel kezdte el a januári felkészülést. A keret élére Kemény Kristóf érkezett, akinek irányításával immáron a második edzéshetüket kezdték a fiatalok. A szakember számára nem ismeretlen ez a korosztály, hiszen a Budapest Honvédnál két éven át dolgozott az úgynevezett „Felnőttprogramban”, s mindkét idényben a Honvéd II lett az ország legsikeresebb tartalékcsapata, miközben egy „kezdőnyi” akadémista mutatkozhatott be az élvonalban. Ahogy Kispesten, úgy Nyíregyházán is összetett lesz a feladatköre: amellett, hogy vezetőedzőként dolgozik a Szpari II-nél, az NB II.-es csapat szakmai stábjába is bekerült.

- Nem volt sok idő az ismerkedésre és a beilleszkedésre, azonnal belecsöppentem a munkába, hiszen csatlakoztam az első csapat edzőtáborához, miközben elkezdtük a felkészülést a fiatalokkal – kezdte az első nyíregyházi élmények beszámolóját a csapat honlapján Kemény Kristóf. – Az viszont feltűnt, hogy mindenki motivált, valamennyi munkatársat fűti a bizonyítási vágy, Fekete Tivadar sportigazgató érkezésével új lendületet kapott a klub, melyhez élmény tartozni. Tivadarnak jó érzéke van kiválasztani a megfelelő embereket egyes feladatokra: azon leszek, hogy bebizonyítsam, jól döntött, amikor nekem adta a Szpari II irányítását. Bízom a lelkesedésemben, az elszántságomban és abban, hogy mindig a maximumra törekszem. Ezt a mentalitást igyekszem átadni a srácoknak is, megértetni a fiatalokkal, hogy mindenki előtt itt az esély, használják ki, hogy egy olyan sportvezető vette kézbe a nyíregyházi szakmát, akinek fontos a helyi utánpótlás, illetve Visinka Ede személyében olyan vezetőedzője lett a klubnak, aki nyitva tartja az NB II-es öltöző ajtaját a fiatalok számára. Belépni, berobbanni azonban nekik kell, és én minden támogatást igyekszem megadni számukra, bemutatni nekik a felnőttfoci sajátosságait, megismertetni őket a profi hozzáállással és sikerorientált gondolkodással.

Kemény Kristóf a Vasasban nevelkedett, majd a III. Kerületben lett felnőtt játékos, futballozott Amerikában, az edzőképzést pedig Angliában végzi. A Budapest Honvédnál eltöltött időszakát megelőzően évekig dolgozott az utánpótlásban, majd a III. Kerületi TVE felnőtt együttesének volt másodedzője, aztán a Vasas FC szakmai stábjának tagja.

A Szpari II új vezetőedzőjének munkáját Sallai Márk pályaedző, Pintér László kapusedző és Koskovits György masszőr segíti.

A Spartacus második csapata már túl van az első felkészülési mérkőzésén, melynek során az NB III.-as DVSC II otthonában játszott 1–1-es döntetlent. Szombaton egy újabb NB III-as csapat, a DVTK II ellen szerepelnek az új mester tanítványai.