Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE az év első mérkőzésén magabiztosan győzte le a Békéscsabát. A siker mellett a találkozó legfontosabb hozadéka volt, hogy az együttes vezetőedzője, Bakó Botond a január 13-ai találkozó második félidejében újra látta játékosai szemében azt a bizonyos tüzet. Ezt a tüzet kell táplálni és megőrizni a folytatásra, csütörtökön a Dunaújváros elleni hazai mérkőzésen láthatjuk először, hogy ez menyire sikerült.

– Erre a meccsen kapjuk meg a választ. Mindenesetre a lányok, mint általában, becsületesen dolgoznak, teszik a dolgukat. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt a tüzet át tudjuk menteni a Dunaújváros elleni mérkőzésre. Ami azonban nem lesz egyszerű, mert nincs meg a bajnokság ritmusa, edzünk, edzünk és két, három hetente játszunk csak mérkőzéseket. Szerencsére most egy egy olyan időszak következeik, amelyben hetente lesznek meccsink – reagált a felvetésre Bakó Botond.

Ami a Duna-partiakat illeti, a nyár folyamán Vágó Attila vezetőedző helyét Rapatyi Tamás foglalta el. Emellett átalakult a játékoskeretük is, befejezte a pályafutását Bulath Anita, a dunaújvárosi legenda sportigazgatóként dolgozik tovább és távozott több légiós. Helyettük főként fiatal kézilabdázók érkeztek, akik egyrészt képzett, tehetséges játékosok, másrészt nagy előnyük, hogy Debrecenben évek óta együtt szerepeltek. A két klub tavalyi együttműködési megállapodásának értelmében a Lokitól érkezett kölcsönbe hozzájuk Arany Rebeka, Poczetnyik Luca és a nagyon fiatal Lakatos Petra. A tősgyökeres dunaújvárosi szakember így megfelelő koncepcióval, jó keretbe foglalva tudja irányítani a csapatát, amelynek a húzóemberei, Szalai Babett, Kazai Anita és Farkas Johanna hatvan percig tudnak erős tempót diktálni, küzdeni.

– A Dunaújvárosnak évek óta erős kerete van és mindig vannak köztük olyan egyéniségek, akik nagyon sok NB I.-es csapatba beférnének. Eddigi szereplésük figyelemre méltó, ezért nehéz mérkőzésre számítok. Nem lehetetlen a feladat, az azonban biztos, hogy óriási csata, harc lesz majd a pályán. Nemcsak taktikailag, hanem szó szerint is, meghatározó lesz a test test elleni küzdelem, amelyben kiemelten fontos, hogy a párharcokat mi nyerjük meg. Új vezetőedzőjük érkezésével átalakult a játékuk, elsősorban a védekezésük, de a lerohanásaikban és a gyors középkezdésükben is vannak változások, Sokat videóztunk, elemeztük a játékukat. Megpróbáltuk feltérképezni őket, megnéztük az erősségeiket, valamint az esetleges sebezhetőbb pontjaikat. Bízom benne, hogy jól meg tudjuk oldani a feladatainkat és itthon tudjuk tartani a két pontot – fogalmazott Bakó Botond.