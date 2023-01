Bő két hónapnyi szünetet követően lépnek ismét pályára az első osztályú labdarúgók. A bajnokság tizenhetedik fordulójában a tabella harmadik helyén telelő Kisvárda Master Good a hatodik helyezett Paksot fogadja. A törökországi edzőtábort követő hetet otthon töltötte a szabolcsi csapat, amely ankét keretében mutatta be új igazolásait, Aleksandar Jovicot, Danijel Petkovicsot, Nazar Ponomarenkót és Milos Szpaszicsot. Természetesen az érkezők mellett távozók is voltak: Jasir Asani, Ionut-Andrei Peteleu és Szlobodan Szimovics már máshol kezdi a tavaszi évadot.

Veszélyes ellenfél érkezik

A Paksi FC hasonlóan a rétközi egylethez szintén Törökországban alapozott, távozója nem volt az Atomvárosnak, ellenben Balázs Attila, Haris Attila és Skribek Alen személyeiben hárman érkeztek. A két csapat őszi mérkőzését magabiztos játékkal 3–1-re a Várda nyerte, akkor Navratil, Camaj és Karabelyov góljaira, mindössze Windecker tudott válaszolni.

– Miután hazatértünk Törökországból a finomhangolásra helyeztük a legfőbb hangsúlyt – mondta el lapunk megkeresésére Török László, vezetőedző. – Visszatértünk a bajnokik között jól megszokott edzésritmusra. Veszélyes ellenfél érkezik, hiszen a Paks az utolsó három őszi mérkőzéséből kettőt is megnyert, nyolc rúgott és mindössze három kapott góllal. Velünk ellentétben az Újpest legyőzésével zárt, miközben mi az utolsó hazai, valamint az utolsó idegenbeli meccsünkön is kellemetlen vereséget szenvedtünk. Legutóbb november 5-én nyertünk a Puskás Akadémia vendégeként, így érthető módon szeretnénk újra magunkba kódolni a győztes mentalitást, mert az egy nagyon jó érzés. A győzelmek függőséget okoznak, s nekünk most sajnos elvonási tüneteink vannak. Igyekszünk helyt állni és megnyerni az első tavaszi bajnoki találkozónkat, és ezzel örömet szerezni a szurkolóinknak, a klubnak és a városnak.

Nincsenek hiányzók

Szerencsére a mester teljes kerettel készülhet a szombati összecsapásra, melyen akár már az új igazolások is letehetik a névjegyüket.

– Nagy öröm számunkra és ennek kapcsán dicséret illeti a szakmai stáb munkáját, hogy sérülésmentesen tudtuk végigdolgozni a felkészülést, nincsenek hiányzóink és ez mindenféleképpen pozitívum – folytatta a tréner. – Mint köztudott a keretből hárman távoztak és négyen érkeztek, akik közül Jovicic áll a legközelebb ahhoz, hogy bemutatkozhasson. Mindannyian remekül beilleszkedtek a csapatba, bízunk benne, hogy a játékukkal hozzá tudnak tenni a csapat eredményes szerepléséhez.

Labdarúgás: NB I.

17. forduló, szombat: Kisvárda Master Good–Paksi FC, Kisvárda, 14.30.

További mérkőzések:

Szombat: DVSC–ZTE FC (17), Ferencvárosi TC–Vasas FC (19.30).

Vasárnap: Mezőkövesd Zsóry FC–Puskás Akadémia FC (13), Újpest FC–Budapest Honvéd (15.30). Kecskeméti TE–Mol Fehérvár FC (17.30).