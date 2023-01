Felettébb érdekes mérkőzéssel indította az élvonalbeli Kisvárda Master Good a labdarúgó NB I. idei naptári évét. A rétközi egylet nagy elánnál rontott neki a Paksnak, mindezek ellenére a vendégek szerezték meg a vezetést. A nagyszünetben rendezte a sorokat Török László vezetőedző, így egygólos hátrányból fordított a csapat.

Dominálták a mérkőzést

– Az előzetesen megbeszéltek szerint rendesen bekezdtünk, harapósan játszottunk, rögtön volt egy kapufánk és egy lesgólunk – kezdte értékelését lapunk megkeresésére Török László vezetőedző. – Ezt követően azért kiegyenlítettebbé vált a játék képe, de így is domináltunk, az ellenfelünk védekezésre rendezkedett be, mind a középső zónában, mind pedig a kapu előtt nehéz volt áttörni a falat. Próbálkoztunk bontásokkal, ám egy peches szituáció utáni büntetőből szerzett góllal a Paks jutott előnyhöz. A félidőben átbeszéltük a dolgokat, sokkal több egy az egy ellen felvállalt párharcot kértem a fiúktól. A második félidőben ez meg is látszott, még erőteljesebben uraltuk a pályát, minek eredményeképpen meg is fordítottuk az állást.

Alig tíz perccel a lefújás előtt úgy tűnt, hogy zsebben a három pont, azonban a hosszabbítás első percében egy veszélytelen beadás után Kovacic és Hindrich nem teljesen értette meg egymást, így a labda a hálóban kötött ki, az atomvárosi gárda 2-2-re mentette a meccset, ezáltal pedig egy ponttal gazdagodott.

Nem a negatív kritika a mérvadó

– Az utolsó pillanatok szituációjára nagyon nehéz mit mondani – folytatta a tréner. – Utólag persze mindig okos az ember, tudja, hogy mi lett volna, ha szól a kapus, vagy ha elfejeli a védő a labdát. Sajnos történt, ami történt, ettől még nem fogunk padlót, mennünk kell tovább a kijelölt úton. Nem a negatív kritikákat nézzük, így nem azt számolgatjuk, hogy mennyi pontunk lenne a kapushibák nélkül, hanem azt, hogy mennyi mérkőzés van még hátra, és, hogy hová juthatunk el a szezon végén.

Búslakodásra nincs is túl sok idő, ugyanis a bajnokság következő fordulójában a Kisvárda a Budapest Honvéd otthonába utazik, a mérkőzésnek pedig egyértelműen a szabolcsi alakulat az esélyese.

Labdarúgás: NB I.

A bajnokság állása

1. Ferencváros 16 12 2 2 36–13 38

2. Kecskemét 17 7 8 2 25–17 29

3. Kisvárda 17 7 5 5 29–31 26

4. Puskás Ak. 17 6 7 4 22–19 25

5. Debrecen 17 6 5 6 30–27 23

6. Zalaegerszeg 17 6 4 7 25–22 22

7. Paks 16 6 4 6 29–28 22

8. Mol Fehérvár 17 5 4 8 21–25 19

9. Mezőkövesd 17 5 4 8 19–26 19

10. Újpest 17 5 4 8 21–30 19

11. Honvéd 17 4 4 9 17–29 16

12. Vasas 17 3 7 7 13–20 16