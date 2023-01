A Kisvárda Master Good a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződtette a 21-szeres montenegrói válogatott kapust, Danijel Petkovicsot.

A 29 éves, kotori születésű futballista nem ismeretlen Magyarországon, hiszen 2016-2017-ben az MTK Budapest csapatának tagja volt. Azóta francia klubokban játszott, előbb a Lorient-ben, majd a jelenleg első osztályú Angersben.

Petkovics a 21, montenegrói színekben megvívott válogatott mérkőzése közül egyszer, 2019. szeptember 5-én a magyarok ellen, csapata által 2–1-re megnyert mérkőzésen is pályára lépett.

– Amikor az MTK-ban játszottam, a Kisvárda még NB II-es volt, úgyhogy személyes élményem nincs az új csapatomról, de válogatottbeli csapattársamtól, Driton Camajtól sokat hallottam róla – mondta a szerződés aláírása és a hivatalos fotók elkészítése után Danijel Petkovics. – Tőle tudom, hogy a klub sokat fejlődött az elmúlt években, arról pedig a megérkezésem után személyesen is meggyőződhettem, hogy jók a lehetőségek. A csapat tavaly kijutott a nemzetközi porondra, most is ez a célja. Az utóbbi hónapokban nem voltam játékban, ez a mostani remek lehetőség lesz a számomra, hogy újra felépítsem magam, és hozzásegítsem ahhoz a csapatot, hogy ismételten dobogós helyen végezzen. Szeretnék elsőszámú kapussá válni Kisvárdán, ha ez megtörténik, akkor jöhet szóba, hogy újra visszanyerjem a helyem a montenegrói válogatottban – zárta frissen igazolt játékos.

Klubjai: FK Bokelj (montenegrói, 2011-2014), FK Zeta (montenegrói, 2014-2015), FK Lovcsen (montenegrói, 2015-2016), MTK Budapest (2016-2017), FC Lorient (francia, 2017-2019), Angers SCO (francia, 2019-2022), Kisvárda Master Good (2023-)