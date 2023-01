Az elmúlt közel három évben hozzászokhattunk ahhoz, hogy sajnos nem feltétlenül csak sportszakmai kérdésekről kell írnunk egy-egy esemény kapcsán, hanem – korábban nem megszokott – külső tényezők is közrejátszanak. Ilyen volt a koronavírus-járvány, ami még 2022 elején is befolyásolt eredményeket.

A Fatum-Nyíregyháza röplabdacsapata például jó tett helyében nem kapott jót, vagyis a Balatonfüred elleni kupapárharcot hiába halasztotta el az akadémisták kérésére, a visszavágón a nyíregyháziak kénytelenek voltak a pozitív tesztmintát adó vezetőedzőjük és több kulcsemberük nélkül kiállni, az ellenfél ugyanis hasonló helyzetben már nem akarta tolni a meccset. Hozzá kell tenni, a Fatum teljes kerettel is rossz eredményeket ért el az egész idényben, így a Szent Benedek elleni kupaelődöntő első meccsén is simán kikapott. A visszavágón mindent megtettek Lászlop Alexandráék, akik Pampuch Csaba irányításával nagyot küzdöttek, ám nem sikerült elérni a bravúrt.

A Fatum idővel befejezte a Bajnokok Ligája-szereplést, Európa legrangosabb kupasorozatában szettet sem nyert, a Magyar Kupában lemaradt a bronzéremről, a klubnál azonban még abban reménykedtek, hogy az Extraligában összejön a dobogós helyezés. A vezetőség ennek érdekében több változtatást is végrehajtott. Szasa Nedeljkovics előbb szakmai vezetőként érkezett, majd a bajnoki negyeddöntős párharc második meccse előtt átvette Németh Szabolcs vezetőedző helyét. A szerb szakember javaslatára korábban két játékost is szerződtetett a csapat, az együttesen azonban semmi nem segített, címvédőként nagy meglepetésre elvérzett a Kaposvár ellen.

A koronavírus után február végén újabb váratlan esemény rázta meg a világot: kitört az orosz-ukrán háború. Az események vármegyénket is érintették. A Kisvárda Master Good sportigazgatója, Révész Attila rögtön el is utazott Kárpátaljára a munkácsi partnerakadémiához, emellett a klubnak az is nagyon fontos feladata volt, hogy a saját, ukrajnai származású sportolóiról gondoskodjon. A kisvárdai kézilabdacsapatnak csarnokot kellett cserélnie, állandó otthonát ugyanis a Magyar Honvédség lefoglalta.

Szerencsére pozitív eseményekről is beszámolhattunk az első negyedévben. Ilyen volt a Magyar Sportújságírók Országos Szövetségének nyíregyházi kongresszusa, az új városi stadion alapkövének letétele, vagy a nyíregyházi Atlétikai Centrum átadása. Utóbbi létesítmény tesztversenyek után az utánpótláskorú versenyzőknek rendezett fedett pályás országos bajnokságnak adott otthont, majd a felnőttek is itt küzdöttek meg a bajnoki címekért. Amellett, hogy az érdeklődők olyan, nemzetközileg is jegyzett sportolóknak szurkolhattak mint Márton Anita és Kozák Luca, a helyi atlétákra is büszkék lehettek. Nyisztor Petra hármasugrásban, Tóth Balázs súlylökésben, Bakosi Péter magasugrásban, Helebrandt Máté 5000 méteres gyaloglásban szerzett aranyérmet, míg a hármasugró Pál Robin harmadik helyezett lett.

Csapatsportágakban is születtek nagy sikerek. Az NB I.-es Kisvárda és a másodosztályú Nyíregyháza Spartacus is Törökországban készült a tavaszi szezonra. Előbbi ötmeccses veretlenségi sorozattal kezdett, az összeállításunkban felidézett időszakban nyolc bajnokijából hét meccsen nem kapott ki. Noha ezek közül több találkozó is döntetlennel végződött, egyre inkább reálissá vált, hogy a szabolcsiak dobogón zárhatják az idényt.

A Szpari hasonló eredménysort állított fel akkoriban, egymást követő nyolc meccséből hétszer pontot szerzett. Nagy bravúr volt a Haladás idegenbeli legyőzése, ám talán ennél is nagyobbat szólt a bajnoki címre hajtó DVTK elleni siker.

A Hübner Nyíregyháza BS-nek remek első félévet követően a másodikban több alkalommal is a szimpatikus vesztes szerepe jutott, a Cápák így is kimutatták egy-két alkalommal a foguk fehérjét. A férfi kosárlabda NB I/A előző idényének legnagyobb meglepetései közül kettő is a Blue Sharks nevéhez fűződik. Az már önmagában nagy szó, hogy C. J. Bryce-ék legyőzték az Alba Fehérvárt, a találkozó különbsége ennél is megdöbbentőbb volt. Még nagyobb bravúr a Szolnoki Olajbányász idegenbeli legyőzése – a nyíregyházi klub először győzött a Tisza-partiak vendégeként.

Ha már szimpatikus vesztes, a női kézilabda NB I.-ben szereplő kisvárdai csapatnak is többször ennyivel kellett beérnie, az viszont mindenképpen pozitív eredmény, hogy a Magyar Kupában sikerült bejutni a legjobb nyolc közé. Sportágnál maradva megemlékezhetünk Máthé Dominikról. A nyíregyházi kézilabdázó a hazai rendezésű Európa-bajnokságon volt a magyar válogatott erőssége, Portugália ellen például az ő, utolsó másodpercekben lőtt gólja döntött. Sajnos a mieinknek ennyi öröm jutott, nemzeti csapatunk a csoportkör után befejezte a kontinensviadalt.

Ismét írhattunk a nyíregyházi ülőröplabdázók sikeréről. Ez már nem meglepetés, a csapat a huszonhetedik Magyar Kupa-elsőségét könyvelhette el februárban. Már-már hagyománynak számít az is, hogy vármegyénk labdarúgó-válogatottja jól szerepel az amatőr válogatottak tornáján. A mieink a területi selejtezőt hibátlanul megnyerték, majd a balatonalmádi országos négyes döntőről bronzéremmel térhettek haza.

Vármegyénk csapatainkat eredményei

Asztalitenisz

NAC Nyíregyháza

Női Extraliga: Budaörs–NAC Nyíregyháza 6:1, NAC Nyíregyháza–Nagykanizsa 3:6, Kiskunmajsa–NAC Nyíregyháza 6:3, NAC Nyíregyháza–Győr 5:5, NAC Nyíregyháza–Békés Team 6:3, Kecskemét–NAC Nyíregyháza 7:0.

Futsal

Nyírgyulaj KSE

NB I., alapszakasz: Aramis–Nyírgyulaj 5–2, Nyírgyulaj–DEAC4–5, Kistarcsa–Nyírgyulaj 7–4

NB I., alsóházi rájátszás: Nyírgyulaj–Aramis 10–2, TFSE–Nyírgyulaj 5–5, Nyírgyulaj–Kistarcsa 13–5, Kecskemét–Nyírgyulaj 2–4

Kézilabda

Kisvárda Master Good SE

Női NB I.: Kisvárda–Érd 31–27, Vác–Kisvárda 29–23, MTK–Kisvárda 22–22, Kisvárda–Dunaújváros 29–26, Kisvárda–DVSC 27–28, Siófok–Kisvárda 24–20, Kisvárda–Vasas 33–28, Győr–Kisvárda 31–15, Kisvárda–Fehérvár 30–26, Kisvárda–Szombathely 24–24

Magyar Kupa, nyolcaddöntő: Kisvárda–Mosonmagyaróvár 31–24

Magyar Kupa, negyeddöntő: Győr–Kisvárda 33–19

Kosárlabda

Hübner Nyíregyháza BS

Férfi NB I./A, alapszakasz: PVSK–Nyíregyháza 93–85, Nyíregyháza–Alba Fehérvár 105–79, Nyíregyháza–Sopron 81–88, Körmend–Nyíregyháza 107–99, Kaposvár–Nyíregyháza 86–78, Szolnok–Nyíregyháza 85–86, Nyíregyháza–ZTE 76–78, Oroszlány–Nyíregyháza 80–74, Nyíregyháza–Szeged 86–81, Paks–Nyíregyháza 82–73, Nyíregyháza–Falco 77–90 Magyar Kupa, negyeddöntő: Nyíregyháza–Kecskemét 63–77

Labdarúgás

Kisvárda Master Good

NB I.: DVSC–Kisvárda 0–0, Kisvárda–Honvéd 3–2, Újpest–Kisvárda 0–0, Kisvárda–Paks 3–3, ZTE–Kisvárda 0–0, Ferencváros–Kisvárda 2–1, Kisvárda–Gyirmót 1–0, MTK–Kisvárda 0–0

Magyar Kupa, 5. kör: Újpest–Kisvárda 2–1

Nyíregyháza Spartacus

NB II.: Nyíregyháza–Tiszakécske 2–0, Haladás–Nyíregyháza 1–2, Nyíregyháza–Szentlőrinc 1–0, Budaörs–Nyíregyháza 0–0, Nyíregyháza–Soroksár 1–5, Ajka–Nyíregyháza 1–1, Nyíregyháza–DVTK 1–0, Csákvár–Nyíregyháza 2–3, Nyíregyháza–Vasas 0–1

Röplabda

Fatum-Nyíregyháza

Női Extraliga: Nyíregyháza–Kaposvár 3:0, Újpest–Nyíregyháza 1:3, Nyíregyháza–Vasas 2:3, Békéscsaba–Nyíregyháza 3:0, Nyíregyháza–MTK 3:1, Szent Benedek RA–Nyíregyháza 3:1, Nyíregyháza–DVTK 3:0

Extraliga, negyeddöntő: Nyíregyháza–Kaposvár 0:3, Kaposvár–Nyíregyháza 1:3, Nyíregyháza–Kaposvár 1:3, Kaposvár–Nyíregyháza 3:1

Magyar Kupa, elődöntő: Szent Benedek RA–Nyíregyháza 3:0, Nyíregyháza–Szent Benedek RA 2:3

Magyar Kupa, bronzmérkőzés: Békéscsaba–Nyíregyháza 3:1

Bajnokok Ligája: Conegliano (olasz)–Nyíregyháza 3:0 – játék nélkül, Nyíregyháza–Chemik Police (lengyel) 0:3, Nyíregyháza–Ub (szerb) 0:3

Teke

Nyíregyházi TK

NB I.: BKV Előre–Nyíregyházi TK 6:2 (3264:3030), Nyíregyházi TK–Dynamo SC 3:5 (3154:3165), Szolnok–Nyíregyházi TK 5:3 (3290:3216), Nyíregyházi TK–MVM Gáz SE 6:2 (3171:3146), Nádújfalu–Nyíregyházi TK 6:2 (3318:3133), Salgózd–Nyíregyházi TK 1:7 (2887:3051), Bátonyterenye–Nyíregyházi TK 4:4 (3218:3167), Nyíregyházi TK–Gyula 3:5 (3050:3033), Nyíregyházi TK–Szank 2:6 (3073:3172)