A papírforma szerint nem meglepő a Hübner Nyíregyháza BS múlt szombati veresége, inkább a különbség miatt lehet bosszankodni.

Mint ismert, a Cápák jól kezdték a címvédő és jelenleg is listavezető Falco elleni mérkőzést, szoros első félidő után aztán a másodikban rákapcsoltak a szombathelyiek és 99–69-re nyertek.

A találkozó egyik legjobb nyíregyházi játékosa, Rytis Pipiras (16 pont) azt kifogásolta, ami már régóta probléma a csapatnál – kevés volt az energia és az erőfeszítés.

– A mérkőzés eleje jól sikerült, nagy intenzitással játszottunk, még akkor is igaz ez, ha nyolc támadó lepattanót engedtünk az ellenfelünknek az első félidőben. A második félidőbe aztán nem tettünk elég energiát, ami egy ilyen erős csapat ellen megengedhetetlen – értékelt a litván kosaras.

A Blue Sharks vezetőedzője, Darko Radulovic is visszatérő problémákról beszélt.

– A bajnokság legerősebb csapatával találkoztunk, ellenfelünk kerete tele van tapasztalt és jó játékosokkal, ezzel szemben mi egészségi problémákkal küzdöttünk – fogalmazott a tréner. – Ezt nem kifogásként említem. Jó energiával kezdtük a meccset, ám ilyen erős csapat minden hibát megbüntet. Voltak biztató jelek a játékunkban, de továbbra is fennállnak a problémáink, vagyis az egy-egy elleni védekezés és a kizárás. Támadásban lehetne több pontunk, ha születnének kosarak lerohanásból. Ezeken kell dolgoznunk továbbra is.

A mester megemlítette azt is, hogy szerinte a sereghajtó nem kapja meg ugyanazt a bánásmódot a játékvezetőktől, mint a nagyobb csapatok. Azt már mi tesszük hozzá, hogy a Szolnok és legutóbb a Falco ellen is születtek érthetetlen döntések, ilyen a sportszerűtlen hibák megítélése. Nem először láthattuk, hogy ugyanolyan szabálytalanságot a másik oldalon máshogyan – esetleg sehogyan sem – büntettek. Kétség nem férhet hozzá, hogy a szombathelyiek erősebb csapatot alkotnak és valószínűleg más játékvezetői felfogásban is simán nyertek volna, ám az így kialakult 30 pontos vereségek nem tesznek jót a csapatnak.

A 17. fordulóban a többi eredmény sem alakult jól a nyíregyháziak szempontjából, hiszen az alsóházi csapatok közül a Debrecen, a Szeged és a Kaposvár is győzött. A Blue Sharks jelenleg három győzelemmel van lemaradva a Szegedtől és a Honvédtól, de fontos hangsúlyozni, hogy az alapszakasz utáni pontozási rendszernek köszönhetően a rájátszásban kell majd igazán jól szerepelni.

Nem lehet sokáig nyalogatni a sebeket, szerdán jön a folytatás hazai pályán a Kecskemét ellen.