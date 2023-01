A nyáron alaposan átalakult Fatum-Nyíregyháza az előző idényből már ismert játékosok maradása után az elsők között jelentette be Yagmur Karaoglu érkezését. A rendkívül fiatal összetételű társaságból a 21 éves török röplabdázó sem lóg ki az életkorával, sőt, kilencen idősebbek nála a csapatban. Ezzel együtt is arra lehetett számítani, hogy a feladóátlóként szereplő játékos húzóembere lesz a nyíregyházi együttesnek, hiszen szerzett már tapasztalatot hazája első osztályú bajnokságában, a 2021–2022-es szezonban pedig az olasz élvonalban játszott.

Az Extraliga alapszakaszának felénél megállapítható, hogy „Yagival” jól járt a Fatum. Életkorából adódóan is kell még fejlődnie a tehetséges játékosnak, de azt is megmutatta már, hogy milyen potenciál rejlik benne.

– Minden meccsen igyekszem a legjobbamat nyújtani – mondta el lapunknak Karaoglu, aki hét mérkőzés után a bajnokság kilencedik legjobb pontszerzője. – Az a legnagyobb büszkeség számomra, ha segíthetem a csapatomat, ezért mindig készen állok rá, hogy megtegyek bármit az együttesünkért.

A fiatal játékosnak a légiósélet nehézségeivel is meg kell küzdenie, de mint mondta, gyorsan beilleszkedett, ráadásul nagy segítség, hogy a csapatnak Merve Cepni személyében van másik török röplabdázója.

– Törökországhoz képest nincsenek óriási nagy különbségek, ezért nem is érzem magamat idegennek – fogalmazott Yagmur. – Inkább az az embert próbáló, hogy távol vagyok a családomtól és a barátaimtól. Olykor érzem is ennek a nehézségeit, de ők mindig támogatnak engem a távolból is. Az itteni legfontosabb támaszom egyértelműen Merve, akivel mindenben segítjük egymást, és szinte családtaggá váltunk.

A feladóátló úgy érzi, csapatként is egyre inkább összeérnek a társakkal, aminek az előnyeit kamatoztatni tudják a szezon második felében.

– Míg nekünk fiatal csapatunk van, a bajnokságban találkozunk igazán tapasztalt és erős gárdákkal – beszélt az Extraligában szerzett eddigi tapasztalatairól. – Így is azt gondolom, képesek vagyunk megnehezíteni a dolgukat, és hiszek a csapatomban, hogy a bajnokság második felében még nehezebb feladat elé állítjuk az ellenfeleinket. Megmutatjuk, mit tanultunk az első félévben, és jó eredményeket érhetünk el!

A Fatum-Nyíregyháza december 22-én Csehországban játszott nemzetközi kupameccset, utána hat nap szabadságot kapott az együttes, amit Yagmur Karaoglu is kihasznált, hogy családja körében töltődjön fel.

Szükség is lesz a török röplabdázó jó játékára, ugyanis a folytatásban sűrű lesz a csapat programja, és nem fér bele sok hiba, hogy a nyíregyháziak az Extraligában és a Magyar Kupában is érmet szerezzenek. A kupában nagy esély van erre, hiszen a Fatum ott van a legjobb négy között.

A bajnokság első felét látva úgy tűnik, hogy a Vasas és a Békéscsaba kiemelkedik a mezőnyből, mögöttük viszont nagyjából azonos erősségűek a csapatok, így a mieink is odaérhetnek a dobogóra.

A Fatum-Nyíregyháza bajnoki menetrendje

Január 14.: Nyíregyháza–Békéscsaba

Január 19.: Nyíregyháza–Kaposvár

Január 28.: Újpest–Nyíregyháza

Február 4.: Vasas–Nyíregyháza

Február 10.: Nyíregyháza–MÁV Előre

Február 17.: Szent Benedek RA–Nyíregyháza

Február 23.: Nyíregyháza–MTK