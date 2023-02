A Ferencváros elleni döntetlent követően túl sok ideje nem maradt a pihenésre, valamint a rehabilitációra a Kisvárda Master Good csapatának, hiszen pénteken újra pályára lép a gárda, mégpedig az Újpest ellenében. A felek tizennegyedik alkalommal feszülnek egymásnak az első osztályban, s habár eredetileg idegenben kellett volna lejátszani ezt a meccset, ám az október 1-jei összecsapásnak felcserélték a pályaválasztói jogát. Török László alakulata mindhárom tavaszi bajnokiján döntetlennel zárt, így mondhatni, hogy még veretlen, ám a három megszerzett pont, az nem egyenlő kilenccel.

Van bennük hiányérzet

– Nagyon jól hangzik, hogy tavasszal még veretlenek vagyunk, csak túl sok pont nem járt érte – kezdte a pénteki mérkőzés felvezetését a vezetőedző. – Természetesen van bennünk hiányérzet, hiszen a látottak és a mutatott játék alapján minimum egy győzelemre rászolgáltunk volna. Viszont ne keseregjünk a múlton, mivel jön a soron következő hazai bajnoki, amelyen javíthatunk. Nagy szükség van arra, hogy hétről hétre mentálisan erősek maradjunk, mivel kezelnünk kell a ránk nehezedő nyomást, mert vannak és még lesznek is olyan szituációk, amikor nem úgy alakulnak majd a dolgok, ahogyan azt előzetesen elterveztük. A tabellára nézve egyértelmű, hogy a Fradin kívül senki sem dőlhet hátra, fordulóról fordulóra átrendeződhet a sorrend. Mondhatnánk úgy is, hogy mindenki menekül feljebb, azért, hogy ne essen lejjebb. Az Újpestet illetően ugyanazt tudom mondani, mint amit két hete a Budapest Honvédról, mégpedig, hogy ennek a csapatnak sokkal előrébb lenne a helye, mint ahol most tartózkodik.

Veszélyes ellenfél érkezik

– Az UTE meccseit elnézve kijelenthető, hogy képesek magas szinten játszani, az, hogy ez náluk miért nem tartós, azt nyilvánvalóan csak ők tudhatják. Veszélyes ellenfél érkezik, hiszen legutóbbi három meccsükből kettőt is megnyertek. Mi azonban a saját dolgunkkal foglalkozunk, haladunk tovább a céljaink felé, így természetesen nyerni szeretnénk – folytatta a tréner.

Mint ismert a Fradi ellen Czérna Erik és Aleksandar Jovicic is megsérült, előbbinek heteket, míg utóbbinak sajnos hónapokat kell kihagynia.

– Sajnálatosak ezek a sérülések – tért ki a történtekre Török László. – Jovicicre ráadásul hosszabb kihagyás vár, ami azért fájó, mert hihetetlenül gyorsan beilleszkedett, kijelenthetjük, hogy meghatározó játékosává vált a védelemnek. Bízunk benne, hogy minél előbb visszatérhet. Czérna Erik is heteket lesz kénytelen kihagyni, ő a sérülése ellenére is folytatni szerette volna a játékot, de az egészségügyi stáb helyes döntést hozott. Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy a Fradi ellen helyet kapott a kezdőcsapatban.

Labdarúgás: NB I.

20. forduló, péntek: Kisvárda Master Good–Újpest, Kisvárda, Várkerti Stadion, 20.00.

További mérkőzések. Szombat: Paks–Mezőkövesd, 14.30, Ferencváros–Kecskemét, 17.00, Fehérvár–Puskás Akadémia, 19.30.

Vasárnap: Zalaegerszeg–Vasas, 15.00, Budapest Honvéd–DVSC, 17.30.