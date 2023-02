Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE kétgólos győzelmet aratott szombaton a K&H női liga 16. fordulójában a Budaörs vendégként. A találkozón a rutinos Tamara Radojevics mellett két 21 éves fiatal, Sápi Gréta és Juhász Gréta is maradandót alkotott.

Juhász Gréta második szezonját tölti Kisvárdán és egyre maghatározóbb tagja csapatának. Budaörsön 38 percet töltött a pályán és ezalatt hét gólig jutott, amellyel a szabolcsiak legeredményesebb játékos volt. Különösen az első félidőben volt hatékony, hét kísérletéből hatot gólra váltott, ehhez tett még hozzá egyet a második játékrészben. A fiatal balátlövőnek nem ez volt az első alkalom, hogy „elsült a keze”, november végén a Magyar Kupa 3. fordulójában a Békéscsaba ellen nyolcszor volt eredményes, míg decemberben bajnoki mérkőzésen Vácon hatszor talált be. Ezeknek azonban nem tudott felhőtlenül örülni, hiszen a kupamérkőzésen a hazai döntetlen a viharsarkiak továbbjutását jelentette, a bajnoki találkozó pedig vereséggel ért véget. Szombati teljesítményével viszont oroszlánrészt vállat csapata sikerében. Mint mondta, nagyon örül eredményes játékának, azonban a csapat győzelme sokkal fontosabb az ő egyéni jó teljesítményénél.

– Nagyon jó mérkőzést játszottunk, mindenki nagyon akart, küzdöttünk az elejétől a végéig. Volt ugyan a második félidőben egy rövid hullámvölgyünk, de Kiki (Kristina Graovac, a Kisvárda szerb válogatott kapusa – a szerk.) védései kisegített bennünket. Ami engem illet, megpróbáltam felszabadultan játszani, mert az előző meccseken nem azt a szintet hoztam, amit magamtól elvártam. Sikerült fejben rendbe tenni magamat és ahogy bejöttek az első lövéseim, egyre bátrabban vállalkoztam. Úgy érzem, egy ilyen teljesítmény bennem volt, remélem tudom hozni a továbbiakban is – fogalmazott Juhász Gréta.

Sápi Grétát ebben az idényben csatlakozott a Kisvárda keretéhez, a beállót az akkor még NB I./B-s Hajdúnánástól igazolták a szabolcsiak. Elmondása szerint az első időszakban szoknia kellett a két osztály közötti különbséget, a keményebb ütközéseket, a gyorsabb játékot. A 21 éves játékos eddig mérkőzésenként egy-két alkalommal talált a kapuba, Budaörsön viszont ötször járt túl a hazai kapusok eszén. A pályán töltött ötven perc alatt az összes lehetőségét gólra váltotta, talán ennek is köszönhető, hogy a csapat legjobbjának választották meg.



– Felszabadultan léptünk pályára, sikerült kizárni a fejünkből az előző három vereséget és csak arra koncentráltunk, hogy nyerjünk. Betartottuk az előre megbeszélt taktikai utasításokat és a mérkőzés nagy részében az történt, amit mi szerettünk volna, ez pedig nagy önbizalmat adott a játékhoz – tekintett vissza Sápi Gréta. – Örülök, hogy sokat játszhattam, jó labdákat is kaptam a társaimtól, igyekeztem meghálálni a bizalmat – tette méghozzá.

Grétának kritikus szituációban sem remegett meg a keze, másfél perccel a vége előtt Juhász Gréta bejátszását értékesítette magabiztosan, amellyel végleg eldőlt a mérkőzés.

Bízunk benne, hogy a két fiatal játékos továbbra is jó teljesítményt nyújt és hozzájárul a Kisvárda eredményes szerepléséhez.