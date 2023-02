A kilencedik helyen álló Soroksár vendége volt a labdarúgó NB II. huszonharmadik fordulójában a Nyíregyháza Spartacus. A hat mérkőzés óta nyeretlen hazai csapat bízott abban, hogy a Szpari ellen megszakíthatja rossz sorozatát, míg a szabolcsi egylet – egy győzelmet és egy döntetlent követően – ugyancsak a három pont megszerzésének céljával érkezett.

Jobban játszott a Szpari

Remekül kezdte a mérkőzést a Nyíregyháza, Myke Ramos nagyon élt, de mellette Gresó Mátyás és Pantovic Nikola is veszélyeztette a hazai kaput, így Holczer Ádámnak bőven volt dolga, hiszen a nyírségi játékosok az első negyvenöt percben hétszer is megtornáztatták. Válaszként a Soroksár támadója, Lovrencsics Balázs bizonyult tarthatatlannak, ám a vendég szempontból igencsak bosszantó gólt nem ő, hanem Halmai Ádám szerezte, aki a játékrész utolsó percében érkezett remek ütemben egy beadásra, így hiába játszott fölényben a Spartacus, hazai vezetéssel vonulhattak a felek a jól megérdemelt pihenőre.

Láthatóan felszívta magát a második félidőre a Szpari, Ramos pedig ott folytatta, ahol abbahagyta, azzal a különbséggel, hogy most már a vele szemben álló Holczer is tehetetlennek bizonyult, a támadó két percen belül kétszer is betalált, így nem csak az eredmény tekintetében, hanem mentálisan is felülkerekedett ellenfelén a Nyíregyháza. Az utolsó pillanatokig úgy tűnt, hogy el is viszi a három pontot a XXIII. kerületből, a kilencvenharmadik percben azonban Lovrencsics és Hudák remekül játszott össze, pontot mentve a hazai csapat számára.

Nem lehetnek elégedettek

A döntetlennel igazából egyik fél sem lehet maradéktalanul elégedett, a mutatott játék alapján mindkét együttes megszerezhette volna a győzelmet, bár ahhoz inkább a vendég gárda járt közelebb.

Percek, események

45. perc: Gyönyörű játék után megszerzi a vezetést a Soroksár. Holczer Ádám kirúgása után Lovrencsics Balázs szelídítette meg a labdát a védője szorításában, majd Németh Eriknek tette ki a jobb oldalra, aki remekül tette be középre, Halmai Ádám pedig tökéletesen érkezett és hibátlanul ívelt a kapu jobb oldalába, 1–0.

52. perc: Egyenlít a Nyíregyháza. Szerető Krisztofer passzát vette át védője mellett Ramos Myke, majd nagy erővel célba vette Holczer Ádám kapuját. A hazaiak hálóőre először még bravúrral hárítani tudott, de az ismétlésre már nem ért oda, a brazil-magyar támadó fejese a léc segítségével a kapuban kötött ki, 1–1.

54. perc: Megszerzi a vezetést a Nyíregyháza. Ramos Myke lépett ki a leshatárról a hazai védők között, majd elvitte a labdát Holczer Ádám mellett és az üres kapuba passzolt, 1–2.

90+3. perc: Egyenlít a Soroksár. Lovrencsics Balázs mellel remekül vette le a labdát a labdát a tizenhatos előtt, majd Hudák Martin elé tette, aki ballal remekül találta el és a kapu bal alsó sarkába lőtt, 2–2.

Labdarúgás: NB II., 23. forduló

Soroksár SC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző, v.: Lovas (Aradi, Bertalan).

Soroksár: Holczer – Nagy O. (Erdélyi, 77.), Kékesi, Valencsik, Vincze, Vass (Ternován, 67.), Németh, Halmai (Hajdú, 87.), Hudák, Köböl (Szabó, 77.), Lovrencsics. Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Nyíregyháza: Fejér – Farkas, Baki (Szokol, 62.), Deutsch, Nagy B. – Pekár, Sigér, Pantovics (Major, 86.), Pataki (Szerető, a szünetben), Ramos (Novák, 71.), Gresó (Kovácsréti, 71.). Vezetőedző: Visinka Ede.

Gól: Halmai (45.), Hudák (90+3.) ill. Ramos (52., 54.).

További eredmények: Siófok–Győr 0–1, Kazincbarcika–Mosonmagyaróvár 0–2, Gyirmót–Budafok 2–1, Szentlőrinc–Dorog 0–0, Szeged–Szombathely 3–0, Tiszakécske–Csákvár 1–1, Pécs–Kozármisleny 0–0, Ajka–DVTK 0–1, MTK–Békéscsaba (hétfő, 19.).