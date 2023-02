A két hete edzőt váltó Kisvárda Master Good SE a Budaörs vendége volt szombaton a bajnokság 16. fordulójában.

A hazaiakban még benne maradhatott az előző fordulóban kapott nagy pofon, amikor is Buday Dániel csapata tizenhét gólos vereséget szenvedett a Ferencvárostól. A Budaörs fásultan, lassan vezette támadásait, nem sok esélyük volt a jól megszervezett, pattogós kisvárdai fal előtt, szélről viszont kétszer betaláltak. Nagy kedvvel bátran vállalkoztak a szabolcsi csapat átlövői, különösen Juhász Gréta volt elemében, de Tamara Radojevics talpról eleresztett lövései is élményszámba mentek. Labdaszerzések után pedig átrohantak a megszeppent Budaörsön. Fokozatosan növelte előnyét a vendégalakulat, amely még kettős emberhátrányban is betalált, a hazaiakat Pálos-Bognár Barbara tartotta valamelyest meccsbe heteseivel. Három gólos kisvárdai előnynél a hazaiak mestere kikérte első idejét, amely azonban nem hozott lényeges változást játékukban, továbbra is Kisvárda akarata érvényesült. A játékrész utolsó tíz percére a budaörsiek elővették szokásos fegyverüket, kapusukat lehozva hét a hat ellen támadtak, de lövőhelyzetig is alig jutottak. Hibáikat Siska Pálma és Mérai Maja üres kapus góllal büntette. Az első félidő utolsó momentumaként Graovac védte Gorilszka hetesét. A Kisvárda az idény egyik legjobb félidejét produkálva ötgólos előnnyel vonulhatott pihenőre.

Fordulás után továbbra is hét a hat ellen támadott Buday Dániel csapata, ezúttal azonban Szabó-Májer Krisztina révén eredményesen is tették, a hazaiak jobbszélsőjének találataival, valamint Pálos-Bognár heteseivel vészesen olvadt a Kisvárda előnye. Nagy taktikai csata folyt a két szakvezetés között, a Budaörs emberfogással próbálta kivenni a játékból a Kisvárda irányítóját, valamint az egyik lövőjét. Válaszul a vendégek is hét a hat ellen vezették támadásaikat, leszorítva ezzel ellenfelük falát. Hátul pedig Pálos-Bognár kapott szoros őrizetet. Már csak egy volt közte, mikor egy kipattanóra jól érkezett Udvardy Laura, majd Sápi Gréta tette biztossá a Kisvárda győzelmét. A két gárda ezzel helyet cserélt a tabellán.

Moyra-Budaörs–Kisvárda Master Good SE 25–27 (12–17)

Budaörs, 185 néző. V.: Paska, Vastag.

Budaörs: Varjas-Sipeki – Szabó-Májer 6, Schneider, Pálos-Bognár 10/5, Gorilszka 3/1, Hudák E., Tóth M. 2. Csere: Vártok R. (kapus), Gergely-Zsigmond 1, Szekerczés 2, Mlinkó 1, Bánfai V. Edző: Buday Dániel.

Kisvárda: Mátéfi D. – Akijama 1/1, Sápi 5, Karnik 2, Siska 3, Juhász G. 7, Mérai 2. Csere: Graovac (kapus), Radojevics 5, Habánková, Trunková, Udvardi 2, Bouti, Sztamenics, Kadlicsek. Edző: Bányász-Szabó Valéria.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–3. 13. p.: 5–9. 19. p.: 7–10. 24. p.: 9–14. 28. p.: 11–17. 35. p.: 14–17. 40. p.: 17–21. 48. p.: 20–24. 54. p.: 24–25.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 7/6, illetve 1/1.

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Hetek óta betegségekkel, sérülésekkel bajlódunk, több játékosunk most tért vissza, érezhető volt az elmúlt meccseken, hogy gödörben vagyunk. Borzasztóan kezdtük a mérkőzést, az első félidőben óriási előnyt adtunk, a másodikban volt esélyünk rá, hogy visszajöjjünk, de gyakorlatilag mindent elkövettünk, hogy véletlenül se nyerjük meg a mérkőzést, szóval megérdemelt vereséget szenvedtünk.

Bányász-Szabó Valéria: – Sajnos kétélű az év közbeni edzőváltás, mert ilyenkor a csapatok lendületet kapnak. Nem tudom, hogy ennek köszönhető-e, de nagyon jól mentek és küzdöttek a lányok. Amikor kinyílt a Budaörs, volt egy megakadásunk és bevillant, hogy nehogy megint hat gólról kapjunk ki, de szerencsére a lányok tartották magukat és meg tudták tartani az előnyt és a kapuban Graovac jókor védett, szóval örülök a győzelemnek. Jól működött a védekezésünk és a hét a hat elleni játékban is több üres kapus gólt szereztünk. Fontos volt az egymás elleni eredmény miatt az is, hogy két góllal nyertünk.