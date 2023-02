A Zöld-csoportban újonc NYÍKSE egy másik első éves csapatot, a Budafokot fogadta. Noha a két gárda az előző idényben még az NB II.-ben viaskodott egymással, a vendégekről lehetett tudni, hogy keretük és játéktudásuk meghaladja a Zöld-csoport szintjét is. Ezt bizonyítják is egész idényben, vezetik a bajnokságot és nagy sanszuk van a feljebb lépésre.

Az esélyek tehát a listavezető mellett szóltak a sereghajtó nyíregyháziak ellen, ugyanakkor Brane Savic együttese az előző bajnokiján is megmutatta, hogy a szezon ezen szakaszában már képes felvenni a versenyt a legjobbakkal is. Így volt ez péntek este is, amikor a hazaiak jó első negyed után a rossz szokással ellentétben a második játékrészben sem blokkoltak le és a nagyszünetre előnnyel vonulhattak.

A harmadik etapban is jól kezdett a NYÍKSE, ám a Budafok legjobbja, Tursics Krisztián elkapta a fonalat – nyolc triplájából hetet a második félidőben értékesített. A vendégek a negyed végére átvették a vezetést, a záró tíz percben pedig elléptek. Ebben nagy része volt a játékvezetőknek is, de az sem könnyítette meg a nyíregyháziak dolgát, hogy nyolc percen át alig tudtak kosarat szerezni.

A NYÍKSE-ben négyen is tíz pont felett végeztek, Gáspár Balázs kiemelkedett azzal, hogy 13 pontja mellett 9 lepattanót is megszerzett, valamint 6 személyi hibát harcolt ki.

A nyíregyháziak a szezon eddigi legfontosabb mérkőzésére utaznak jövő pénteken, hiszen a velük azonos mérleggel álló Bonyhád vendégeként lépnek pályára.

Kosárlabda: NB I./B, Zöld-csoport

NYÍKSE-Szegfű Bútor–Budafok (17–17, 21–16, 16–22, 7–24)

NYÍKSE: Végső 10/6, Verba 2, Cvijin 11/3, Gáspár 13/3, Skorcov 3. Csere: Vida 12/6, Földesi 5/3, Asztalos 5/3, Tisza, Kurucz, Szilasi. Vezetőedző: Brane Savic.

Mesterszemmel

Brane Savic: – Gratulálok a vendégcsapatnak, nagyon meg kell dicsérjem a mi csapatunkat is. Nagyon készültünk a meccsre taktikailag és fizikailag is. Két kulcsszituáció volt, amik miatt kikaptunk a végén. Az egyiknél a harmadik negyedben vezettünk kilenc ponttal, mi támadunk és gyorsan akartuk befejezni a támadást, utána kapunk két-három triplát és máris meccsbe hoztuk az ellenfelet. A másik kulcs a játékvezetés, amit én soha nem szoktam kritizálni, de most, fontos és kulcsfontosságú helyzetekben mindhárom játékvezető folyamatosan ellenünk ítélt. Sok esetben nem volt kiegyensúlyozott a játékvezetés. Ha így tudunk játszani egész szezonban, ahogy az utolsó két fordulóban a két legjobb csapat ellen, akkor most nem az utolsók lennénk a tabellán.