Sikeres tavaszi kezdés után a Nyíregyháza Spartacus és a Siófok is arra készült, hogy folytatja a zárkózást a középmezőny elejéhez. A hazai mérkőzéseit újra Balmazújvárosban játszó Szpari kezdett jobban, letámadta ellenfelét és többször is eljutott a vendégek tizenhatosáig, ám támadásai sokáig nem jelentettek igazán nagy veszélyt. Közel fél óra elteltével aztán az egyébként is nagyon aktív Pataki Bence jó ütemben robbant a kapu elé és élete első NB II-es góljával megszerezte a vezetést a piros-kékeknek. 1–0

Ezután a Balaton-partiak kezdeményeztek. Noha Farkas Balázs egy előrevágott labdából talált be, megérdemelten egyenlítettek a vendégek. 1–1

A második játékrészben győzelemre játszott a Spartacus, elpuskázott ziccerek mellett Pantovics Nikola a lécet találta el. A rendes játékidő végéhez közelítve meccslabdája is volt a hazaiaknak, de a helyzetbe került fiatal játékosai nem mertek, vagy nem tudtak lőni. A siófokiaknak egy-egy veszélyesnek tűnő megindulást leszámítva nem volt már veszélyes akciójuk, ám hátul állták a sarat, így pontot szereztek idegenben.

A Szpari sokat tett a győzelemért és jobban is játszott ellenfelénél, a számtalan nagy helyzetéből csak egyet váltott gólra, ami egy pontot ért.

Labdarúgás: NB II., 22. forduló

Nyíregyháza Spartacus–BFC Siófok 1–1 (1–1)

Balmazújváros, v.: Rúsz Márton (Varga Gábor, Márkus Péter).

Nyíregyháza: Fejér – Szokol (Szerető, 67.), Baki, Deutsch, Nagy B. – Sigér Á. – Pekár, Gresó (Kovácsréti, 78.), Pantovics (Adamcsek, 78.), Pataki B. (Farkas Bendegúz, 67.) – Ramos (Oláh B., 64.). Vezetőedző: Visinka Ede.

Siófok: Hutvágner – Polényi, Horváth M., Debreceni Á., Varga B. – Szakály A., Varjas – Major G. (Dénes Cs., 90+2.), Volter (Nyitrai, 58.), Horváth P. (Makrai, 73.) – Farkas Balázs. Szakmai igazgató: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Pataki B. (27.), illetve Farkas Balázs. (45.).

Percről percre

27. perc: Myke Ramos az alapvonalnál, jobb oldalt cselezte magát a 16-oson belülre, laposan passzolt Pataki Bencéhez, aki 4 méterről, jobbal a kapu közepébe lőtt. 1–0

45. perc: Szakály Attila előrevágott labdájáért Baki Ákos és Farkas Balázs küzdött meg egymással, utóbbi nyerte a párharcot és már egyedül törhetett kapura, majd 8 méterről jobbal átemelte Fejér Bélát. 1–1

58. perc: Gresó Mátyás előkészítése után Pantovics Nikola 14 méterről, középről a lécre lőtt.

További eredmények: Dorog–MTK 0–2 (0–1), Békéscsaba–Gyirmót 1–1 (1–0), Budafok–Kazincbarcika 4–0 (1–0), Mosonmagyaróvár–Pécs 1–2 (1–1), Kozármisleny–Ajka 0–1 (0–1), Csákvár–Soroksár 0–0, ETO FC Győr–Haladás 1–3 (1–3), Szeged–Szentlőrinc 2–4 (0–3), DVTK–Tiszakécske (hétfő, 19).