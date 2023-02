A tabella alsó fele igen sűrű, így az ott elhelyezkedő csapatok egymás elleni csatája kiemelt fontosságú a résztvevőknek. Ilyen volt két közvetlen rivális, a Nyíregyháza Spartacus és a Tiszakécske összecsapása.

A tavaszt jó formában kezdő Szpari nem indította kifejezetten jól a meccset, mert ellenfelénél ugyan többet birtokolta a labdát, sokáig nem jutott helyzetig. A vendégek sem sűrűn értek fel a hazai tizenhatosig, első szögletüket azonban kihasználták, Vachlter Csaba beadását Kiss Norbert fejelte a kapuba (0–1). A piros-kékek kontrákkal veszélyeztettek, aztán a játékrész végén ők is pontrúgás után találtak be: Pekár László labdája jutott el Myke Bouard Ramoshoz, aki a Soroksár elleni duplája után ismét gólt szerzett (1–1).

A nyíregyháziak sérülés miatt már az első játékrész végén elveszítették Szokol Zsoltot és Farkas Bendegúzt, a meccs végéhez közeledve Sigér Ákos is kidőlt a sorból.

A második játékrész nehezen indult be, de idővel a Nyíregyháza egyre inkább érvényesítette akaratát, közel járt a második gól megszerzéséhez. A vendégek így sem az eredmény őrzésére törekedtek, ezt is jelzi, hogy támadót állítottak be, méghozzá a Spartacus korábbi játékosát, Zamostny Balázst, aki előbb csak veszélyeztetett fejjel, később be is vette a kaput, amivel eldöntötte a mérkőzést (1–2).

A Tiszakécske először nyert, a Nyíregyháza először kapott ki tavasszal. A Szpari visszaesett a tabella 15. helyére, ugyanannyi pontja van, mint a már osztályozós pozícióban álló Kazincbarcikának.

Labdarúgás: NB II. 24. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Tiszakécske 1–2 (1–1)

Balmazújváros, 250 néző, v.: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Márkus Péter).

Nyíregyháza: Fejér – Farkas B. (Pataki, a szünetben), Szokol (Csősz, a szünetben), Deutsch, Nagy B. – Sigér Á. (Papucsek, 89.) – Gresó, Pekár, Pantovics (Adamcsek, 71.), Szerető – Ramos (Novák Cs., 64.). Vezetőedző: Visinka Ede.

Tiszakécske: Antal – Balázs B., Végső, Máté, Farkas N. – Erdei C., Biben, Kiss N., Pongrácz (Zamostny, 67.), Oláh M. (Gyurján B., 79.) – Vachtler (Geiger, 59.). Vezetőedző: Klausz László.

Gólszerző: Ramos (42.), illetve Kiss N. (15.), Zamostny (81.).

Percről percre

15. perc: Vachtler végezte el a mérkőzés első szögletét, balról érkező labdájára tökéletesen érkezett Kiss N., aki 5 méterről a kapu közepébe fejelt. 0–1

42. perc: Pekár jobbról, az alapvonal közeléből végzett el szabadrúgás. Lapos passza elgurult több játékos lába között, így eljutott a középen üresen maradt Ramoshoz, aki 4 méterről, jobbal a léc alá lőtt. 1–1

81. perc: Jobb oldalt vezetett akciót a Tiszakécske, Biben pontos beadását Zamostny kissé balról, 9 méterről a kapu hosszú oldalába fejelte. 1–2

További eredmények: Budafok–MTK 0–1 (0–1), Mosonmagyaróvár–Gyirmót 1–2 (0–2), Kozármisleny–Kazincbarcika 0–3 (0–1), Csákvár–Ajka 1–1 (0–1), ETO FC Győr–Soroksár 1–1 (0–1), Haladás–Siófok 2–2 (1–0), Békéscsaba–Szentlőrinc 2–0 (0–0), Dorog–Szeged 1–0 (0–0), DVTK–Pécs (hétfő 19).