Szombaton a Vasas vendége volt a Fatum-Nyíregyháza gárdája. A Folyondár utcában nem nyerni járnak a csapatok, ebben a bajnoki kiírásban az összes mérkőzését megnyerték Jannisz Atanaszopulosz lányai. Így ennek a találkozónak is az angyalföldiek voltak az esélyesei, annak ellenére, hogy a Fatum megszorongatta őket a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén és remek játékkal nyertek legutóbb az UTE ellen.

A vendégeknél hosszú idő után Kovács-Francesco ismét a kezdőben kapott helyet. Szoros csatát hozott az első szett első része, a hazaiknál ugyan volt pár hibája, de Bannister vitte a prímet. Egy jó sorozattal el is léptek három ponttal. Hibáikat azonban kihasználta a Fatum és visszazárkózott. Sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, az állás eközben kilencszer is egyenlő volt. Aztán a Nyíregyháza percei következtek, Anija Jurdza nyitását követően már hárommal vezetett a Fatum. Jámbor ászával azonban ismét hazai előnyt mutatott az eredményjelző. A végjátékot a hazaiak uralták, a játszmát Bannister ásszal zárta le.

A második szett eleje a hazaiakén volt, Merv Cepni ütésével zárkózott a Nyíregyháza. Bannister tizedik pontjával aztán kezdett ellépni az angyalföldi gárda. Precízebben, pontosabban játszottak a hazaiak, lendületüket Tomás Varga időkérése sem törte meg. A vendégeknek csak egy-egy szép pontra futotta, ebben a játékrészben nem tudták felvenni a versenyt a lendületesen játszó Vasassal. Marija Cicic hosszú nyitása jelentette a játszma végét.

A harmadik szettben Lászlop Alekszandra okos ejtése sokáig az egyetlen nyíregyházi pontot jelentette, Török hibájával duplázódott meg. Anija Jurdza bombájával zárkóztak a vendégek és a fiatal Deana Valentová is egy szép blokkal megszerezte második nyíregyházi pontját és élményszámba ment Marija Cicic szemfüles pontja is. Tartotta a lépést a Fatum ellenfelével. Kiegyenlített volt a meccs, egyik fél sem tudott meglépni. Egy rossz nyitást követően Török nyitásaiból fokozatosan növelte előnyét a címvédő és végül magabiztosan tartotta otthon a három pontot és továbbra is őrzi veretlenségét az Extraligában.

Vasas Óbuda–Fatum-Nyíregyháza 3:0 (20, 15, 20)

Budapest, Folyondár utca, v.: Mezőffi, Horváth.

Vasas: Papp 8, Bannister 16, Bojko 4, Abdülazimova 13, Fábián, Fricova 8. Csere: Juhár (liberó), Vezsenyi, Skrypak, Jámbor 2, Török 5. Vezetőedző: Jannisz Atanaszopulosz.

Nyíregyháza: Nyíregyháza: Kovács-Francesco 1, Leban 4, Lászlop 5, Jurdza 8, Belova 4, Cepni 6. Csere: Tóth (liberó), Cicic 3, Valentová 2. Vezetőedző: Tomás Varga.

A mérkőzés alakulása. 1 játszma (27 perc): 2:3, 6:3, 8:9, 13:16, 23:18. 2. játszma (23): 4:1, 6:4, 10:5, 15:11, 22:13. 3. játszma (17): 4:1, 6:9, 14:13, 18:16, 23:18.