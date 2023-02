Amilyen jól sikerült az előző idényben a légiósválasztás, ebben a szezonban olyannyira rosszul sült el szinte az összes külföldi igazolás. A férfi kosárlabda NB I./A-ban szereplő Hübner Nyíregyháza BS első bajnoki mérkőzésére benevezett öt külföldi kosarasából mostanra csak Darius Perry maradt meg. Hozzá kell tenni, az amerikai játékos a bajnokság egyik, ha nem a legjobb játékosa. A többiekkel viszont volt valamilyen probléma, valaki a jó teljesítménnyel maradt adós, másnak a hozzáállásával voltak nagy gondok. Utóbbi kategóriába tartozott Jordan Williams, akivel a klub közös megegyezéssel szerződést bontott.

A brit válogatott erőcsatár mindent megtett azért, hogy a nyíregyháziak vezetőségének ne maradjon más választása. Mint a klub honlapján megjelent cikkben áll, Williamst egyáltalán nem érdekelte a csapat sorsa és negatívan befolyásolta a társait is. A teljesítménye is hagyott kívánni valót maga után, az utolsó három mérkőzésén összesen két pontot és öt lepattanót jegyzett.

Williams már nem volt a csapat tagja a Blue Sharks múlt szombati, zalaegerszegi mérkőzésén, ott volt viszont a kispadon (még civilben) az új igazolás. A 2001-es születésű, 211 centiméter magas Sidiki Kone Maliból származik, de a szerb Partizanban nevelkedett, később több ex-jugoszláv országban megfordult, a Vardarnál például Darko Radulovic kezei alatt is dolgozott. Legutóbb a szerb másodosztályban feljutásra esélyes Borac kosárlabdázója volt és még február elején is játszott mérkőzést, néhány hete például 15 lepattanóval segítette a csapatát. Az elképesztő fizikai paraméterekkel megáldott center ebben lehet nagy segítségére a Blue Sharksnak is.

A szakmai stábnak lesz ideje beilleszteni a 22 éves játékost, ugyanis a Cápák a magyar válogatott világbajnoki selejtezői miatt legközelebb március 4-én játszanak tétmérkőzést.