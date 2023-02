A Kisvárda Master Good SE augusztus végén a Győr elleni előrehozott hazai mérkőzéssel kezdte és január 29-én a Debrecen vendégeként zárta a bajnokság első szakaszát. A csapat ez idő alatt öt győzelme mellett kilenc vereséget szenvedett. Az elmúlt évek tendenciáját figyelembe véve talán mindenki jobb eredményre számított, nem volt azonban egyszerű dolga az együttes vezetőedzőjének, Bakó Botondnak, hiszen hatan távoztak és ugyanennyien érkeztek, utóbbiakat pedig be kellett építeni a csapatba. Ráadásul Veronika Habánková is hosszú sérülésből tért vissza, így a szlovák légiós újbóli felépítése is adott munkát a szakmai stábnak. Mindenesetre Bakó Botond augusztus végén arról beszélt, hogy jó felkészülést tudhatnak magunk mögött, természetesen nem száz százalékosat, mert azért voltak apróbb problémáik, de amit elterveztek, azt nagyjából el tudták végezni. Nehezítette a munkájukat, hogy Tamara Radojevics műtött térde ismét megsérült, ezért hosszú heteket kellett kihagynia a rutinos irányítónak.

Szokják az élvonal ritmusát

– A hat új játékos beépítése nem egyszerű és könnyű feladat, nem megy egyik pillanatról a másikra, de mindent megtettünk annak érdekébe, hogy minél hamarabb beilleszkedjen a csapatba és meg tudják oldani a feladataikat – kezdte értékelést Bakó Botond. – Közülük Simona Szarková sérülten érkezett, de bíztunk benne, hogy felépülése után jó teljesítményt tudunk kihozni belőle, ez azonban sajnos nem sikerült, mert nem tudta azt a szintet hozni, amelyre számítottunk és egyébként továbbra sem teljesen egészséges.

Beállóba a két érkezőnek egy csúcsformában kézilabdázó Dombi Lucát kellett pótolnia, aki az évad legjobb teljesítményét nyújtotta a csapatban.

– A posztra a szlovák válogatott Nikoleta Trúnková érkezett, a szlovák bajnokság színvonala elmarad a magyar bajnokság nívójától. Komoly feladat számára, hogy felvegye a gyorsabb ritmust, a gyorsabb tempót. Sápi Gréta az NB I/B-ből igazoltuk, fiatal tehetséges játékos, aki védekezésben már egészen meghatározó, támadásban is voltak jó teljesítményei, de még nem képes folyamatos stabil teljesítményre. Mindkét játékosnak idő kell, hogy megszokják az NB I. ritmusát.

A kapuba Mátéfi Dalma mellé Tamara Radojevics testvére, Krisztina Graovác érkezett.

Nem ment zökkenőmentesen

– Krisztina rutinos kapus, de jó néhány mérkőzés kellett neki, hogy stabilan teljesítsen és megtalálja az összhangot a védelemmel. Jól kiegészítik egymást Mátéfi Dalmával.

A Kisvárda az átigazolási időszak utolsó pillanataiban Akijama Nacumi személyében japán jobbszélsőt igazolt, így hosszú idő után poszttársat kapott Udvardi Laura.

– Ő szinte berobbant a csapatba, rövid időn belül meghatározó teljesítményt nyújtott és emellett az egyik legbiztosabb kezű hetes lövőnk is. Udvardi Laura is visszanyerte jó formáját, így ezen a poszton nincsenek gondjaink, bátran bevethető mindkét játékos. Másik oldalra kölcsönbe érkezett Kadlicsek Zea, aki még a tanulás fázisában van.

A meglévő magja mellett jelentősen átalakult tehát a Kisvárda és ez természetesen nem ment zökkenőmentesen. Teljesítményükben nagy az ingadozás nem csak két találkozó között, hanem adott mérkőzésen belül is.

– Nem járunk ott, ahol szeretnénk, természetesen többet vártam magunktól. De ha leegyszerűsítjük az egészet, akkor azt kell mondanom, hogy ha két mérkőzésünk máshogy alakul, akkor jóval előrébb lehetnénk a tabellán. A hazai Budaörs elleni meccsünket óriási szomorúságunkra nyert helyzetből elveszítettük, a másik pedig a múlt heti fehérvári meccsünk, amelyet nagy előnyről buktuk el. Ez utóbbi talán annak is köszönhető, hogy kilenc nap alatt az volt a harmadik mérkőzésünk és mentálisan elfáradt a csapat. Ez a négy pont hiányzik, előttünk van azonban a bajnokság fele, ebből még bármi is lehet. Az előző szezonokban is bizonyítottuk, hogy nehéz helyzetekben meg tudunk újulni és nagyon jó teljesítményt nyújtani. Jelenleg nem vagyok és nem is lehetek elégedett.

Egyénileg is javulniuk kell

– Ez a negyedik szezonom Kisvárdán, eddig minden évben léptünk előre és jó ütemben fejlődtünk, hoztunk komoly eredményeket, gondolok itt elsősorban a tavalyi hetedik helyezésünkre, valamint a Magyar Kupa négyesdöntőjére. El kell fogadnunk azonban, hogy nem mindig sikerülnek úgy a dolgok, ahogy szeretnénk, előfordul, hogy nem a tervek szerint, a szánk íze szerint alakul helyzet. Pedig a csapat, a stáb ugyanolyan becsületes elvégzi a munkáját. Nagy elánnal dolgozunk, motiváltak vagyunk és akarjuk a sikert, de sokat kell javulnunk egyénileg és csapatszinten is – zárta Bakó Botond.

A szakember végül azt is elmondta, hogy az MTK ellen kiemelkedően kreatív támadójátékot mutattak, a NEKA ellen pedig a védelmük volt nagyon stabil. A Békéscsaba, a Dunaújváros és a Debrecen ellen nyújtott produkcióval elégedett volt, az ott látott játékra, csapategységre, az egymásért való küzdésre lehet és kell is alapozni a folytatásban.

A számok tükrében

Eredmények

Bajnoki mérkőzések

Kisvárda Master Good SE-Győr 19-32

Kisvárda Master Good SE-MTK 32-28

M.óvár-Kisvárda Master Good SE 35-27

Kisvárda Master Good SE-Budaörs 24-25

Érd-Kisvárda Master Good SE 21-23

Kisvárda Master Good SE-Siófok 17-26

Vác-Kisvárda Master Good SE 26-20

Kisvárda Master Good SE-NEKA 23-15

Győr-Kisvárda Master Good SE 30-19

Kisvárda Master Good SE-Ferencváros 18-26

Kisvárda Master Good SE-Békéscsaba 28-20

Kisvárda Master Good SE-DKKA 28-19

Debrecen-Kisvárda Master Good SE 22-19

Fehérvár-Kisvárda Master Good SE 26-22

Házi góllövőlista

54 gólos: Akijama Nacumi. 47 gólos: Karnik Szabina. 31 gólos: Juhász Gréta. 28 gólos: Nikoleta Trúnková. 27 gólos: Mérai Maja. 25 gólos: Siska Pálma, Udvardi Laura. 20 gólos: Bouti Fruzsina. 16 gólos: Sápi Gréta. 13 gólos: Tamara Radojevics. 12 gólos: Alekszandra Sztamenics, Veronika Habánková. 5 gólos: Simona Szarková. 2 gólos: Nada Micsevszki. 1 gólos: Makkai Kitti, Krisztina Graovac.

Jelenlegi helyezés

11. 15 5 - 9 319-351 10

Hazai pályán

8. 8 4 - 4 189-191 8

Vendégként

12. 6 1 - 5 130-160 2

Hétméteresek

69/53 77%

Magyar Kupa

Kisvárda Master Good SE-Békéscsaba* 25-25