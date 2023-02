A Nyíregyházi Sportcentrum magasugrója, Bakosi Péter címvédőként indult. Esélyeshez méltóan ő szállt be utolsónak a versenybe, a 208 centiméter nem is okozott neki gondot. További három magasságot is elsőre vitt át, Török Gergely viszont a 219 centit nem tudta teljesíteni, így az NYSC 29 éves atlétája megnyerte a versenyt. Megpróbálkozott még 223-mal is, ám azt már nem tudta teljesíteni.

Az NYSC másik címvédője, a súlylökő Tóth Balázs az első sorozat végén még „csak” második volt, a második körben aztán 17,97-es egyéni legjobbat ért el, amivel az élre állt és ott is maradt, vagyis újabb aranyérmet nyert. A riválisok is remek formában voltak, az első négy helyezett mindegyike az egyéni legjobbját jegyezte Nyíregyházán.

Szombaton a Nyíregyházi Sportcentrum további két atlétája mérette meg magát. A sérülés után visszatért Boros Bence a futamát megnyerve bejutott a 60 méteres síkfutás fináléjába, ahol javított az idején, 6,81-et futott – ez az idei legjobb eredménye. Bence úgy lett ötödik, hogy egy tizeddel maradt le a dobogóról. K. Szabó Gabriella 400 méteren a 13. helyezett lett.

A verseny egyik, ha nem a legnagyobb neve, az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, fedett pályás világbajnok súlylökő, Márton Anita nagyon magabiztosan megnyerte a számát. Meg kell említeni a női hatvanon győztes Kocsis Anna Lucát, aki 7,31-gyel U20-as és U23-as nemzeti csúcsot ért el, valamint a női távolugrásban bronzérmes, 2007-es születésű Rózsahegyi Borit, aki 6,30 méterrel U18-as nemzeti csúcsot döntött.

Vasárnap folytatódik az országos bajnokság. A nyíregyházi atléták közül a tervek szerint Nyisztor Petra, Abiwu-Türk Bettina és K. Szabó Gabriella versenyez majd.

Atlétika: 49. Fedett pályás országos bajnokság, Nyíregyháza

Férfi hármasugrás: 1. Pap Kristóf (FTC) 16,04 m; 2. Szenderffy Dániel (VSD), 15,59 m; 3. Galambos Tibor (FTC) 15,41 m.

Női rúdugrás: 1. Kleknek Hanga (DSC-SI) 4,20 m; 2. Garamvölgyi Petra (PVSK) 4,20 m; 3. Gebauer Maja (KSE SE) 4 m.

Női 60 m: 1. Kocsis Anna (Szolnoki MÁV-SE) 7,31 mp; 2. Csóti Jusztina (FTC) 7,39 mp; 3. Takács Boglárka (BHSE) 7,40 mp.

Férfi 60 m: 1. Illovszky Dominik (BHSE) 6,70 mp; 2. Máté Tamás (FTC) 6,72 mp; 3. Szabó Dániel (ARAK UP Akadémia) 6,80 mp … 5. Boros Bence (NYSC) 6.81 mp.

Női távolugrás: 1. Lesti Diana (TSC-Geotech) 6,39 m; 2. Bánhidi-Farkas Petra (BHSE) 6,35 m; 3. Rószahegyi Bori (TSC-Geotech) 6,30 m.

Női 1500 m: 1. Urbán Zita (BHSE) 4:28,46 p; 2. Farkas-Ohn Kinga (BEAC) 4:28,75 p; 3. Varga Gréta (SVSE) 4:30,11 p.

Női súlylökés: 1. Márton Anita (Békéscsabai AC) 17,68 m; 2. Veiland Violetta (SZVSE) 16,20 m; 3. Beregszászi Renáta (SZVSE) 15,17 m.

Férfi 1500 m: 1. Kiss Gergő (SVSE) 3:45,95 p; 2. Szögi István (SVSE) 3:46,02; 3. Kovács Ferenc (SVSE) 3:48,04 p.

Női 400 m: 1. Molnár Janka (TSC-Geotech) 53,72 mp; 2. Nádházy Evelin (MATE-GEAC) 54,18 mp; 3. Rapai Fanni (Ikarus BSE) 54,48 mp… 13. K. Szabó Gabriella (NYSC) 58,9 mp.

Férfi magasugrás: 1. Bakosi Péter (NYSC) 2,19 m; 2. Török Gergely (DSC-SI) 2,16 m; Guth Mátyás (MATE-GEAC) 2,12 m.

Férfi 400 m: 1. Molnár Attila (FTC) 46,66 mp; 2. Enyingi Patrik (FTC) 46,89 mp; 3. Bánóczy Árpád (Vasas) 48,38 mp.

Női 3000 m gyaloglás: 1. Kovács Alexandra (Békéscsabai AC) 13:45,71 p; 2. Spiller Tiziana (BHSE) 13:56,38 p; 3. Erdős Judit (BHSE) 14:24,39.

Férfi súlylökés: 1. Tóth Balázs (NYSC) 17,97 m; 2. Kovács László (Ikarus BSE) 17,81 m; 3. Horváth Márk (Győri Atlétikai Club) 16,91 m.

Férfi 5000 m gyaloglás: 1. Venyercsán Bence (BHSE) 20:08,65 p.; 2. Tóth Norbert (H. Szondi SE) 21:15.01 p.; Csontos Imre (BEAC) 21:21,61 p.

A vasárnapi program

12:50 férfi rúdugrás döntő

12:55 női hármasugrás döntő (Nyisztor Petra, dr. Abiwu-Türk Bettina)

13:00 női 60 méter gát előfutamok

13:20 férfi 60 m gát előfutamok

14:00 női 60 méter gát döntő

14:20 férfi 60 méter gát döntő

14:35 férfi távolugrás döntő

14:40 női 200 méter döntő

15:00 férfi 200 méter döntő

15:20 női 800 méter döntő (K. Szabó Gabriella)

15:30 női magasugrás döntő

15:35 férfi 800 méter döntő

16:05 női 3000 méter döntő (K. Szabó Gabriella)

16:25 férfi 3000 méter döntő

17:05 női 4x400 méter döntő

17:25 férfi 4x400 méter döntő