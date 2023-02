Az A’Studió Futsal Nyíregyháza szerdai mérkőzése már nem befolyásolta az alapszakasz végeredményét, ám a hazaiak természetesen győzelmi szándékkal léptek pályára az Újpest ellen is. A fővárosiak kezdetben minden hibát góllal büntettek, így 2–0-ra vezettek. A nyíregyháziak visszajöttek a meccsbe, de 3–2-nél és 4–3-nél is hátrányban voltak, végül koncentrált játékkal fordítottak és 6–4-re győztek.

A találkozó azért is különleges volt, mert a hazai nézők rendkívül látványos góloknak tapsolhattak.

– Ez a győzelem egyenértékű a Berettyóújfalu ellenivel – értékelt Lovas Norbert vezetőedző. – Nem úgy indult, hogy akár pontot is szerezhetünk, két elkerülhető gólt kaptunk az elején. Utána javultunk védekezésben és a támadások befejezésében is. A szünetben egy-két játékos fejben rendbe tettem, mert bizonyos szituációban nem tetszett a hozzáállás. Elmondtam továbbá, hogy nyugodtan játsszuk meg Manecát, mert elkapta a fonalat. Végre „megérkezett” Magyarországra, két extra gólt rúgott, megtartotta a labdákat jól játszott végig, motivált volt. Nem akarom csak őt kiemelni, az egész csapat kiemelkedőt nyújtott, élvezhetően, jól játszottunk. Ladányi Dávid gólja előtt le a kalappal és Kovács Robi találatai is élményszámba mentek.

A két csapat már biztosan az alsóházban folytatja az alapszakasz után: az Újpest az első, a Nyíregyháza a második pozícióból vág neki a rájátszásnak.

– Az Újpest mindenki előtt van, viszont megfelelő lelkesedéssel és koncentrációval zavarba hozható. Ezt bizonyítottuk Budapesten is, de ott volt egy rövidzárlatunk, mint most a mérkőzés elején. A gőzelem biztosan jót tett az önbizalmunknak, szerintem hétfőn a Kecskemét ellen is hasonló felfogásban fogunk küzdeni és ennek meglesz az eredménye a rájátszásban is – tette hozzá a tréner.

Így értékelt a nyíregyháziak csapatkapitánya, a triplázó Kovács Róbert. – Az NB II. óta először lőttem mesterhármast, de az fontosabb, hogy hátrányból felálltunk és győztünk. Hatalmas érzés, hogy ennyi szurkoló előtt sikerült háromszor betalálnom és meg is nyertük a meccset. Úgy érzem, hogy kezd beérni a sok munka. Az öltözőben nagyon jó hangulat van, kezdünk összeérni. A szünetben megbeszéltük, hogy van keresnivalónk ezen a mérkőzésen, hittünk benne, hogy meglehet a győzelem. Az alsóházi rájátszásban nagyon fontos mérkőzések várnak ránk. Az alázat és a sok munka lesz a kulcs.



Futsal: NB I., 18. forduló

A’ Studió Futsal Nyíregyháza – Újpest 6–4 (2–3)

Gól: Kovács R. (7., 22., 31.), Maneca (8., 38.), Ladányi (32.), illetve Klacsák (3.), Dunai (6.), Suscsák (15., 23.).

A bajnokság állása

1. Haladás 21 16 3 2 113-37 51

2. Veszprém 21 15 3 3 83-44 48

3. Berettyóújfalu 21 15 1 5 85-56 46

4. Kecskemét 21 14 3 4 95-52 45

5. Aramis 21 12 3 6 81-57 39

6. DEAC 21 11 6 4 92-51 39

7. Újpest 21 8 3 10 72-71 27

8. Nyíregyháza 21 7 1 13 61-88 22

9. MFA 21 5 1 15 42-92 16

10. Nyírbátor 21 4 2 15 50-98 14

11. Rubeola 21 3 3 15 42-100 12

12. ELTE-BEAC 21 1 1 19 38-108 4