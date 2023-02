Egy jó formában lévő MTK vendége volt szombaton a Kisvárda Master Good SE. A rétköziek múlt héten parádés első félidő után ugyan kikaptak Székesfehérváron, előtte viszont három találkozón a szebbik arcukat mutatták. Bakó Botond csapata arra készült, hogy a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban visszataláljon a helyes útra.

A találkozó elején jól szervezett védelmek találták egymással szembe magukat, amely mögött a kapusok is hatékonyan tették a dolgukat, hazai oldalon Győri Barbara az első négy lövés felét hárította, míg a kisvárdaiak hálóőre Krisztina Graovac ötböl három lövést hatástalanított. Középről nehéz dolga volt a játékosoknak, így a szélsők vitték a prímet, egyik oldalon Grosch Vivien, másikon Alekszandra Sztamenics termelte a gólokat. Szűk negyedóra elteltével Nikoleta Trúnková találatával először vezetett a Kisvárda, amelyet gyorsan ledolgoztak a hazaiak, majd a vezetést is visszavették. Állandósult a két gárda között az egy-két gólos differencia. Simon Petra szemfüles labdaszerzését követően azonban először vezetett hárommal az MTK. Bakó Botond időkérését követően Siska Pálma ugyan hálószaggató gólt lőtt és egy szlovák koprodukciót követően Veronika Habánková hozta kihagyhatatlan helyzetbe Nikoleta Trúnkovát, de a különbség ne csökkent. Sőt Simon Petra találatával négygólos hátránnyal vonulhatott pihenőre a Kisvárda.

Fordulás után kisvárdai oldalon felütötte fejét a gólínség, tüzeltek ugyan becsülettel a szabolcsiak átlövői, de pontatlanul. Győri Barbara a második játékrész 6. percben már a negyedik védését mutatta be, ha neki sem sikerült, akkor a kapufa segített be. Az első szűk negyedórában Siska Pálma két gólja mellett mindössze Bouti Fruzsina volt eredményes a kisvárdai csapatból. A hazaiak pedig éltek a lehetőséggel, az egyre puhább vendég védekezést könnyedén átjátszva növelték előnyüket. Forgatta, cserélte belső embereit, kétszer is időt kért Bakó Botond, de a játék képe nem változott. Szabó Laura előbb ugyan a saját kapuja előteréből elvétette az üres kaput, nem sokkal később azonban posztjáról nem hibázott, a 48. percben tíz góllal vezetett az MTK. A biztos győzelem tudatában csökkent ugyan a hazaiak koncentrációja, de maradt a különbség, mert a Kisvárda továbbra is sok hibával és pontatlanul játszott. A végeredményt a lefújás előtt egy másodperccel Juhász Eszter állította be.

MTK-Kisvárda Master Good SE 31-20 (14-10)

Budapest, Riz Levente Sport- és rendezvényközpont, 200 néző, v.: Bujdosó, Horváth.

MTK: Győri – Grosch 4, Szabó K. 3, Mazák-Németh, Szabó L. 1, Simon 3, Pelczéder 3. Csere: Suba (kapus), Pál 7/1, Dakos1, Mészáros-Mihálffy 2, Juhász E. 1, Sallai 2, Román 4/1, Kobela. Edző: Vágó Attila.

Kisvárda: Graovac – Akijama, Karnik 1, Trúnková 2, Radojevics 2, Juhász G. 1, Sztamenics 3. Csere: Mátéfi (kapus), Sápi 1, Bouti 4, Habánková, Siska 4, Mérai 1, Udvardi 1/1. Edző: Bakó Botond.

A mérkőzés alakulása. 4. perc: 2-0, 12. p.: 3-4, 16. p.: 7-5, 25. p.: 12-8, 38. p.: 18-11, 44. p: 22-13, 49. p.: 25-15, 56. p.: 27-18.

Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 1/1.

Mesterszemmel

Vágó Attila: – Nem számítottam ilyen nagy különbségű győzelemre. A második félidőben nekünk minden sikerült, az ellenfélnek szinte semmi. Örülök a csapat jó teljesítményének, de helyén kell kezelnünk ezt az eredményt. Fontos két hét áll előttünk, alázattal és becsülettel dolgozunk tovább.

Bakó Botond: – Nehéz ilyen játék után mit mondani, egyszerűen nem voltunk értékelhetőek. Érthetetlen számomra, hogy egy jó sorozat után így visszaesett a játékunk, de a hozzáállás is csalódást keltett. El kell gondolkodni azon, hogy ez a teljesítmény méltó-e sportemberekhez.