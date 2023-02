Rutinos belső védővel kötött szerződést a Nyíregyháza Spartacus. Gál Szabolcs kontraktusát ma aláírták a felek, és csatlakozott a kerethez. A labdarúgó fiatalon a Videoton utánpótlásában kezdett el futballozni, majd az FTC érintésével Nyíregyházán, Ligakupa mérkőzésen debütált a felnőttek között 2010-ben a Honvéd ellen, így nem ismeretlen számára a Szpari – számol be róla az együttes honlapja.

- Egy nívós klubról van szó, így amikor Fekete Tivadar megkeresett, azonnal igent mondtam. Néhány edzésen már együtt dolgoztam a társakkal, és azonnal megtaláltam a közös hangot. Profi körülmények fogadtak Nyíregyházán, ahol szeretnék élni azzal a lehetőséggel, melyet a Szpari kínált számomra, és bízom benne, minél több játékperccel tudom segíteni a csapatot hétről hétre - mondta Gál Szabolcs.

A 30 éves, 186 cm magas védő volt a Vasas, a Budaörs és a Kecskemét játékosa is – utóbbival kivívta az élvonalba jutást. Ősszel a Kozármisleny színeiben futballozott. A Spartacus sérülések miatt több játékosát is elveszítette ezen a poszton, ezért meg kellett erősíteni a keretet.

- Szabolcsot ismertem az ellenfél játékosaként, egy jó mentalitású védő, akit részben azért is igazoltunk, mert a védekező pozícióban nehéz helyzetbe kerültünk. Gengeliczki Gergővel egy hónapja nem számolhatunk egy vírusos megbetegedés miatt, az orvosok a sportolást sem engedélyezték számára. Nem tudjuk, hogy mikor léphet újra pályára. Papucsek Barna szintén fél éves betegség után kezdte újra a munkát, előtte nem mozoghatott a kezelések miatt, ezért fizikálisan nincs megfelelő állapotban ahhoz, hogy bajnoki mérkőzésen pályára léphessen. Szokol Zsolt a Tiszakécske ellen bokatörést szenvedett, szerencsére műteni nem kell, de jelenleg gipszben fekszik otthon. Megjósolhatatlan, játszhat-e tavasszal. Baki Ákos csapatkapitányunk, aki nagyon jól kezdte a szezont, Soroksáron olyan sérülést szedett össze, melynek köszönhetően hetekre kidőlt, Jánvári Gábor pedig egy sajnálatos családi gyász miatt kérte a játéktól való ideiglenes felmentését. Deutsch Bence az egyedüli egészséges játékosunk belső védőként, bár neki meg nem ez az eredeti posztja. Ezért is volt fontos az, hogy a piacon találjunk olyan labdarúgót, aki segíthet nekünk. Mivel az átigazolási időszak már lejárt, ezért olyan játékost kellett keresnünk, aki szabadon igazolható, de azonnal bevethető. Szabolcs ilyen - nyilatkozta Fekete Tivadar sportigazgató.