A tabellán elfoglalt pozíciók és az eddig gyűjtött pontok alapján igazi kiélezett, presztízs csatára számítottak a szurkolók szombaton, a Ríz Levente Sport- és Rendezvénycsarnokban, ahol az eddig egyaránt tíz pontot gyűjtő házigazda MTK, a Kisvárdát fogadta a bajnokság 14. fordulójában. A találkozó azonban nem az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult, a Kisvárda csupán bő tíz percig volt partnere a hazai gárdának, akkor Alekszandra Sztamics találatával a találkozón először és utoljára mutatott vendégelőnyt az eredményjelző. A folytatásban a jobban akaró fővárosi kék-fehérek akarata érvényesült, akik végül nem várt nagy különbségű győzelemmel szerezték meg a nagyon fontos bajnoki pontokat (31-20).

– Értékelhetetlen, szégyenteljes produkciót nyújtottunk, ezt nem lehet és nem is akarom megmagyarázni. Szégyellem magam, még most is alig találok szavakat – fogalmazott Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

A Kisvárda Master Good SE a találkozó elején szélsői jóvoltából tartotta a lépést ellenfelével, amely aztán védekezést váltott, erre azonban nem volt megfelelő válasza a szabolcsiaknak.

– Az MTK egy idő után tudatosan visszazárta a falát és nem nyitotta meg, területet hagyva ezzel átlövőinknek. Ezért ezt a mérkőzést ezen a poszton tudtuk volna megnyerni. Sajnos azonban sem Veronika Habánkovának, sem Juhász Grétának, sem Karnik Szabinának nem ment a góllövés, ők hárman posztjukról húsz kísérletből kétszer voltak eredményesek, egyedül Siska Pálma nyújtott elfogadható teljesítményt. Szombaton messze elmaradtunk attól a küzdéstől, elszántságtól, amelyet dicsértem a Békéscsaba és a Dunaújváros elleni mérkőzés után – mondta a Kisvárda vezetőedzője.

A Kisvárdának egy ideje hetente egy bajnoki mérkőzése volt, amelynek jól felvették a ritmusát. Ezúttal azonban hétvégén mérkőzés nélkül maradnak, mert a szombatra esedékes hazai Mosonmagyaróvár elleni találkozójukat a vendégek kérésére elhalasztották, így legközelebb jövő szombaton, a Budaörs vendégeként lépnek pályára.

– Jól jön nekünk most ez a két hét, kicsit magunkba nézünk és rendezzük sorainkat – zárta Bakó Botond.

További eredmények: Békéscsaba-Dunaújváros 31-27 (19-11), Érd-NEKA 28-24 (11-8).

A bajnokság állása

1. Győr 16 15 – 1 513–359 30

2. FTC 14 12 2 – 451–340 26

3. Debrecen 15 10 1 4 439–386 21

4. M.óvár 14 8 1 5 420–377 17

5. Vác 13 7 2 4 345–335 16

6. Siófok 13 6 1 6 343–345 13

7. MTK 15 5 2 8 422–426 12

8. Fehérvár 13 5 2 6 328–366 12

9. Budaörs 14 5 2 7 342–385 12

10. Dunaújváros 14 5 2 7 360–418 12

11. Kisvárda 15 5 – 10 339–382 10

12. Békéscsaba 14 4 – 10 347–402 8

13. Érd 14 3 – 11 349–412 6

14. NEKA 14 1 1 12 322–387 3