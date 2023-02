Az első két tavaszi mérkőzésén csak két pontot szerzett a Kisvárda Master Good, amelynek a Budapest Honvéd otthonában sem volt szerencséje, hiszen a második félidő elején a hazai egylet került előnybe, s hiába dolgozott ki számtalan nagy helyzetet Török László csapata, ezekből a lehetőségekből mindössze egyet sikerült gólra váltani, így 1–1-es döntetlennel ért véget a találkozó. Pedig a forduló korábban rendezett mérkőzésein a Puskás Akadémia és a Kecskemét is döntetlent ért el, mindezek kapcsán pedig szabolcsi szemszögéből felértékelődött az összecsapás jelentősége.

Hátrányból egyenlítettek

– Sajnos ezúttal is voltak megingásaink, az egyik ilyet pedig az ellenfél csatára, Nenad Lukics kihasználta – kezdte értékelését a csapat vezetőedzője, Török László. – Pozitívum, hogy a bekapott gól után is aktívak maradtunk, s habár a végeredmény nem ezt tükrözi, de domináltuk a mérkőzést, megszámlálhatatlan helyzetet alakítottunk ki, de mindössze egyszer tudtunk betalálni. A Honvéd akciói is veszélyesek voltak, a mutatott játékukkal bizonyították, hogy a tabellán elfoglalt helyezésük nem reális. Dolgozunk tovább, és azért láttuk a fejlődés jeleit is, voltak védekezésben és támadásban is pozitívumok a játékunkban.

Be kell rúgni a helyzeteket

Pedig a találkozó összképét tekintve egyértelműen a szabolcsi gárda állt közelebb a győzelemhez, rengeteg helyzetet kialakítva, számos szituációban ziccerhelyzetben hibázva.

– Egyértelműen mi álltunk közelebb a győzelemhez, ezt a kialakított helyzetek száma is jól tükrözte, de nem lehet ennyi helyzetet kihagyni – mondta el az M4 Sport kérdésére a Kisvárda középpályása, Ötvös Bence. – A Honvédtól azt kaptuk, amit vártunk. Sajnos az első félidőt nagyban befolyásolta az időjárás, nem tudtunk a széleken az ellenfelünk mögé kerülni, mivel a beíveléseinket visszafújta a szél. Az első két tavaszi meccsünkön nem volt szerencsénk, de dolgozunk azon, hogy kijavítsuk a hibáinkat.

A listavezető Fradi érkezik

Az NB I. soron következő, 19. fordulójában a Kisvárda hazai pályán fogadja a listavezető Ferencvárost, ám a hét közepén még a Magyar Kupában is akad feladata a csapatnak, amely február 8-án, szerdán az ESMTK otthonában vizitál.

Labdarúgás: NB I.

Vasárnapi eredmény

Ferencváros–Újpest 3–1 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 18 197 néző, v.: Berke. Gól: Hall (37. – öngól), Marquinhos (70.), R. Mmaee (85)., ill. Mudrinszki( 55.).

Kiállítva: Nikolics (80., Újpest).

A bajnokság állása

1. Ferencváros 18 14 2 2 42–15 44

2. Kecskemét 18 7 9 2 25–17 30

3. Kisvárda 18 7 6 5 30–32 27

4. Puskás Ak. 18 6 8 4 23–20 26

5. Debrecen 18 6 6 6 31–28 24

6. Zalaegerszeg 18 6 5 7 25–22 23

7. Paks 18 6 5 7 30–31 23

8. Mol Fehérvár 18 5 5 8 22–26 20

9. Mezőkövesd 18 5 5 8 19–26 20

10. Újpest 18 5 4 9 22–33 19

11. Honvéd 18 4 5 9 18–30 17

12. Vasas 18 3 8 7 14–21 17