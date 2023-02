Székesfehérváron nagy előnyről elveszített mérkőzéssel zárta a bajnokság első szakaszát a Kisvárda Master Good SE.

– A mérkőzés után beszéltünk róla, helyre tettük a dolgokat, azóta nem foglalkozunk vele, mert nem ragadhatunk bele abba a történetbe, mert rengeteg feladat vár még ránk – fogalmazott Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

Ha már feladat, szombaton az első komoly erőpróba Budapesten az MTK ellen vár a rétköziekre. A fővárosi kék-fehérekkel fordított felállásban az első fordulóban találkoztak, akkor magabiztosnak mondható négygólos sikert arattak Juhász Grétáék. A budapestiek, Vida Gergő vezetőedzővel kezdték a bajnokságot, de október 17.-én szerződést bontottak a Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányi kinevezése után a csapatot irányító szakemberrel. Az MTK ekkor négy forduló után, nulla ponttal az utolsó előtti helyen állt. A Békéscsaba ellen már a szerb-magyar kettős állampolgárságú Marinko Kekezovity ült a kispadon, aki balszélsőként több magyar élvonalbeli csapatban kézilabdázott, a legnagyobb sikereit a Pick-Szeged csapatában érte el.

Őt váltotta a kispadon Vágó Attila, akinek érkezése óta sikeres időszakon van túl a csapat. Az elmúlt két hónapban jelentősen javult a sokáig a kiesés elől menekülő fővárosiak formája, az akkor kiesőjelölt csapat pedig az idénykezdethez képest szárnyal: nyolc meccsen nyolc pontot szerzett, feljött a tabella tizedik pozíciójába, s csak a bajnokság első három helyén álló csapattól kapott ki, úgy hogy a Debrecen és a Fradi ellen másodpercek választották el őket a döntetlentől. Védekezésben is sikerült fejlődniük, ami pedig a támadásaikat illeti, sokkal több lerohanásgólt lőnek, ez a gyors játék pedig láthatóan fekszik a csapatnak, sőt, a második és harmadik hullámban érkezők is jól kapcsolódnak be a játékba.

– Valóban ez már egy másik MTK, mint akivel szeptember elején találkoztunk. Teljesen más védekezésre álltak át, mozgékonyabb, terület elvételekre, csapdázásokra alapuló védekezést alkalmaznak, amely rendszerében némileg hasonlít a miékhez. Támadójátékuk lendületesebb, dinamikusabb lett, rengeteg betörés, áttörés, elzárás jellemzi őket elöl. Emellett Pál Tamara kiemelt feladatvállalását, gólerősségét is jól kamatoztatják – jellemezte ellenfelüket a Kisvárda vezetőedzője.

– Van feladatunk tehát bőven, feltérképeztük őket, a legfontosabb azonban az, hogy a saját játékunkban nem legyen akkora törés és kihagyás, mint Fehérváron. A szakmai stáb és csapat ezúttal is megfelelően felkészült, bízom benne, hogy az elképzeléseinkből minél többet meg tudunk valósítani a pályán – zárta Bakó Botond.

További mérkőzések: Békéscsaba-Dunaújváros, Érd-NEKA

A bajnokság állása

1. Győr 16 15 – 1 513–359 30

2. FTC 14 12 2 – 451–340 26

3. Debrecen 15 10 1 4 439–386 21

4. M.óvár 14 8 1 5 420–377 17

5. Vác 13 7 2 4 345–335 16

6. Siófok 13 6 1 6 343–345 13

7. Fehérvár 13 5 2 6 328–366 12

8. Budaörs 14 5 2 7 342–385 12

9. Dunaújváros 13 5 2 6 333–387 12

10. MTK 14 4 2 8 391–406 10

11. Kisvárda 14 5 – 9 319–351 10

12. Békéscsaba 13 3 – 10 316–375 6

13. Érd 13 2 – 11 321–388 4

14. NEKA 13 1 1 11 298–359 3