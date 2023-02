Hétfőn véget ért a futsal NB I. alapszakasza, mely során több csapat is nagy utat járt be. Ezt nem feltétlenül a helyezésekre értjük, inkább azt volt érdekes figyelni, hogy az öt újonc – köztük vármegyénk két együttese, az A’Studió Futsal Nyíregyháza és a Nyírbátori SC – miként állja meg helyét a rutinosabb gárdák ellen.

A bajnokság előtt lehetett sejteni, hogy az elsőéves együtteseknek leginkább egymás ellen lesz keresnivalójuk és bravúrnak számít, ha a potenciálisan felsőházba várt gárdáktól pontot rabolnak. Az első ilyenfajta meglepetésre a 14. fordulóig kellett várni, amikor a Nyíregyháza legyőzte a Berettyóújfalut, de később sem záporoztak a váratlan eredmények: a Rubeola Aramis elleni győzelmét, a Magyar Futsal Akadémia veszprémi ikszét és természetesen a Nyírbátor szombathelyi döntetlenjét tudjuk még megemlíteni.

A Nyíregyháza a második fordulótól a legjobb pozícióban állt az újoncok közül, ez a későbbiekben csak egy játéknap erejéig változott és végül a nyolcadik helyen fejezte be az alapszakaszt.

– A fejlődés szemmel látható mindenkinél egyénileg és csapatszinten is – beszélt Lovas Norbert, az A’Studió vezetőedzője a téli szünet óta eltelt egy hónapról. – Sok külső tényező befolyásolta a csapat működését, gondolok itt sérülésekre, betegségre, eltiltásokra. Nagy feladat volt összeállítani a két legjobb négyest és megtalálni azokat, akik a kezdőben kapnak helyet. Ha végiggondolom az alapszakaszt, alig volt olyan meccs egymás után, amikor ugyanazt a nyolc embert tudtam pályára küldeni. Új igazolásokkal megerősítettük a keretet a szünetben. A két légiósnak voltak kondicionális problémái, most érik utol magukat, látunk biztató jeleket. A többiek is jól fogadták őket, mindenki felszívta magát és igyekszik megmutatni, hogy igenis helye van a csapatban. Nagyon bízom benne, hogy márciusra mindenki bevethető lesz és tíz-tizenegy játékos harcolhat a csapatba kerülésért.

Pozitívan értékelt a nyírbátoriakat irányító Baksa Csaba is.

– Nagyjából rendeztük a sorokat, sikerült a csapatnak összeérni, ami a bajnokság végén fog mérvadóan kijönni – mondta a tréner. – Az együttesünket megerősítettük azokon a posztokon, amiken akartuk, kedden még leigazoltuk Csercsa Gergőt is Gyulaházáról. Az eredmények morálisan is nagyon jót tettek a csapatnak. A DEAC elleni meccsen négy négy után közel jártunk ahhoz, hogy győzzünk, azzal a kilencedik helyen végeztünk volna. A fiatalok nagyot léptek előre, egyre közelítenek az első sorhoz, látszik a teljesítményükön, egyre többet tudnak játszani és kiveszik a részüket az eredményekből. Mondtam a srácoknak, hogy jó úton járunk, de most újra indul a bajnokság.

Újraindul, merthogy a csapatok többségét csak egy-egy pont választja el egymástól az alsóházi rájátszásban. Az alapszakasz utolsó hat helyén végzett együttese oda-visszavágós, körmérkőzéses formában játszik tíz fordulót. Az alapszakasz hetedik helyét megkaparintó Újpest hét ponttal kezd, a fővárosiakat követő Nyíregyháza öt pontot visz magával, minden további pozíció egy-egy ponttal „kevesebbet ér”. A rájátszás végén a 11. és a 12. csapat kiesik az első osztályból. Ebből következik, hogy az itt szereplő összes gárda a bennmaradásért küzd.

– Az alsóházi csapatok ellen volt adok-kapok, az ELTE-t és az MFA-t vertünk meg oda-vissza, a többiek ellen viszont vegyes eredményeket értünk el – mondta Lovas Norbert. – Próbáljuk minél hamarabb elérni a célunkat. Örülök, hogy van pontelőnyünk, de így is sok meccset kell még megnyerni. Elmondtam a fiúknak, hogy a rájátszásban tíz döntő mérkőzés vár rájuk, nem nagyon van hibázási lehetőség.

– Nagyon bizakodó vagyok – szögezte le Baksa Csaba. – Egy mérkőzés sem lesz egyszerű, sőt, mindegyik élet-halál, de ha elkerülnek minket a sérülések, akkor bent tudunk maradni.

Február 17-én és 20-án még Magyar Kupa-fordulót rendeznek, jövő hét végén viszont elkezdődik a rájátszás.

A futsal NB I. alsóházi rájátszásának sorsolása

1. forduló: Nyíregyháza–ELTE-BEAC, Újpest–Nyírbátor

2. forduló: Nyírbátor–Nyíregyháza

3. forduló: Nyíregyháza–Rubeola, ELTE-BEAC–Nyírbátor

4. forduló: MFA–Nyíregyháza, Rubeola–Nyírbátor

5. forduló: Nyíregyháza–Újpest, Nyírbátor–MFA

6. forduló: ELTE-BEAC–Nyíregyháza, Nyírbátor–Újpest

7. forduló: Nyíregyháza–Nyírbátor

8. forduló: Rubeola–Nyíregyháza, Nyírbátor–ELTE-BEAC

9. forduló: Nyíregyháza–MFA, Nyírbátor–Rubeola

10. forduló: Újpest–Nyíregyháza, MFA–Nyírbátor

Az alsóházi rájátszás állása

1. Újpest 7 pont

2. A’Studió Futsal Nyíregyháza 5 pont

3. Magyar Futsal Akadémia 4 pont

4. Nyírbátori SC 3 pont

5. Rubeola 2 pont

6. ELTE-BEAC 1 pont