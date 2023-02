A Nyíregyháza Spartacus szurkolói nagy reményekkel várhatták a csapat vasárnapi bajnokiját, mert kedvenceik végre előzésbe kezdhettek volna. Az első három tavaszi fordulóban veretlen maradt a Szpari, igaz, egy győzelem mellett kétszer döntetlent játszott, így pontszáma nem növekedett jelentősen. Hétvégén viszont a csupán egy egységgel jobban álló, közvetlen rivális Tiszakécske volt az ellenfél, amely idén még nem nyert bajnoki meccset.

A találkozó Visinka Ede vezetőedzőnek is különleges lehetett, hiszen korábbi együttese ellen meccselt a tréner – a szakvezető novemberben köszönt el a Bács-Kiskun vármegyei gárdától.

A vasárnapi találkozó aztán nem indult jól, a vendégek az első szögletükből betaláltak, majd a Spartacus kontrákból veszélyeztetett ugyan, kapura lövésig nem jutott. A hazaiak is pontrúgás után szereztek gólt, méghozzá Myke Bouard Ramos révén, aki ezzel zsinórban a harmadik találatát jegyezte a piros-kékeknek.

A második félidőre jobb szellemben jött ki a vendéglátó, többet birtokolta a labdát és egyre nagyobb nyomás alá helyezte a kécskeieket. Viszont az ellenfél is győzelemre játszott. Ha ez játékban nem is látszott, a cseréi mindenképpen azt jelezték, hogy három ponttal szeretnének hazatérni, ezért is állhatott be a nyíregyháziak korábbi játékosa, Zamostny Balázs. A 31 éves támadó klubja legeredményesebb játékosa az idényben, ősszel ő döntötte el a Szpari elleni meccset, s mint kiderült, tavasszal is: tizennégy perccel a beállása után 1–2-re alakította az eredményt.

– Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, ötlettelenül játszottunk, egy félidő előnyt adtunk az ellenfélnek, emiatt hátrányba is kerültünk – értékelt Visinka Ede. – A második félidőre átrendeztük a gondolatokat, így már jobban játszott a csapat. Ha több jó döntést hozunk, helyzetbe kerülhettünk volna. Csordogált a mérkőzés, folyamatosan előre cseréltünk, mert győzelemre játszottunk, erre kaptunk egy megmagyarázhatatlan gólt. Okosabban kell játszani és ettől többet kell nyújtani. Még ilyen, rosszabb játékkal is lehetett volna nyerni, vagy legalább nem kikapni.

A Nyíregyháza Spartacus előzés helyett hátrébb csúszott a tabellán, jelenleg úgy 15., hogy ugyanannyi pontja van, mint a már osztályozós helyen álló Kazincbarcikának, amelyet csak jobb gólkülönbsége miatt előz meg. A Szpari ezen a héten a hatodik Ajka vendégeként próbálhat meg javítani.

Klausz László, a Tiszakécske vezetőedzője: – Nagyon ránk fért ez a győzelem. Nem minden működött úgy, ahogy szerettem volna, a védekezésünket például fejleszteni kell, mert megint gólt kaptunk pontrúgásból, márpedig ezek olyan lélektani pillanatokat okozhatnak, amik eldönthetnek meccset. Az eredmény viszont mindent felülír, összességében megérdemelten nyertünk.

Labdarúgás: NB II. 24. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Tiszakécske 1–2 (1–1)

További eredmények: Budafok–MTK 0–1 (0–1), Mosonmagyaróvár–Gyirmót 1–2 (0–2), Kozármisleny–Kazincbarcika 0–3 (0–1), Csákvár–Ajka 1–1 (0–1), ETO FC Győr–Soroksár 1–1 (0–1), Haladás–Siófok 2–2 (1–0), Békéscsaba–Szentlőrinc 2–0 (0–0), Dorog–Szeged 1–0 (0–0), DVTK–Pécs (hétfő 19).

Az NB II. állása

1. Diósgyőri VTK 23 17 1 5 47–19 52

2. MTK Budapest 24 15 5 4 68–35 50

3. Pécsi MFC 23 11 10 2 24–15 43

4. Gyirmót FC Győr 24 11 6 7 39–28 39

5. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 24 11 6 7 31–26 39

6. FC Ajka 24 10 6 8 32–29 36

7. Szombathelyi Haladás 24 10 6 8 34–33 36

8. ETO FC Győr 24 8 8 8 26–24 32

9. Tiszakécske 24 8 7 9 26–30 31

10. FC Csákvár 24 7 10 7 28–27 31

11. Soroksár SC 24 7 10 7 34–39 31

12. Mosonmagyaróvár 24 8 5 11 25–32 29

13. Budafoki MTE 24 7 7 10 27–33 28

14. BFC Siófok 24 7 7 10 25–37 28

15. Nyíregyháza Spartacus 24 7 6 11 31–33 27

16. Kazincbarcika 24 7 6 11 29–43 27

17. Szentlőrinc 24 6 8 10 30–36 26

18. Békéscsaba 1912 Előre 24 6 6 12 32–39 24

19. Kozármisleny 24 5 6 13 29–44 21

20. Dorogi FC 24 5 6 13 23–38 21